Fietsende mama en twee kindjes van de weg gemaaid, bestuurder krijgt jaar cel: "Wonder dat er geen doden vielen"

27 december 2019

11u39 1 Deze week in de politierechtbank Een flitstoestel dat ten onrechte 104 kilometer per uur meet, waar maar 50 is toegestaan. Een bestuurder die spontaan zijn rijbewijs afgeeft aan de rechter na een dronken debacle. En een dronken bestuurder die een jaar celstraf krijgt omdat hij in een dronken toestand een mama en haar twee kindjes aanreed. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Man uit Lierde gebruikt zonder het te beseffen speed

Een 27-jarige Lierdenaar heeft van de politierechter een boete van 960 euro gekregen. Hij bestuurde zijn wagen onder invloed van speed, maar dat wist hij zelf niet.

“Ik lijd aan het chronisch vermoeidheidssyndroom en heb allerhande medicatie geprobeerd om daarmee om te gaan”, vertelde de man aan de politierechter. “Niets hielp, tot een vriend mij een pilletje gaf. Dat zou volgens hem wel werken en dat deed het ook.” Nietsvermoedend reed de man nog rond met de wagen, tot de politie hem tegenhield omdat hij aan het gsm’en was achter het stuur. Uit een test bleek dat hij ook sporen van drugs in zijn lichaam had. “Het bewuste pilletje bleek speed te zijn, maar dat wist ik helemaal niet. Ik heb me er ook nooit vragen bij gesteld. Ik ben er onmiddellijk mee gestopt en zal in de toekomst ook veel voorzichtiger zijn”, aldus de man.

De politierechter legde de bestuurder een rijverbod van vijftien dagen op. In de praktijk is er geen extra rijverbod, omdat de politie het rijbewijs na de vaststelling al vijftien dagen heeft ingetrokken. De man moet wel een boete van 960 euro betalen. (LDO)

Celstraf voor dronken bestuurder die mama en kindjes aanreed

T.B. is door politierechter Peter D’Hondt veroordeeld tot een jaar cel voor het zware ongeval dat hij op 30 augustus 2018 veroorzaakte. Onder invloed van alcohol reed hij aan een te hoge snelheid met zijn gloednieuwe BMW in op drie fietsers, een mama en haar twee kinderen van 6 en 9 jaar. De drie verkeerden allen een tijd in levensgevaar.

Het is een wonder dat er bij deze klap geen doden gevallen zijn Politierechter Peter D’Hondt

Het ongeval gebeurde aan de Koolputten in Waasmunster. T.B. kwam van de N41 en reed richting de Koolputten toen hij in een scherpe bocht de linkerkant van de weg nam en de drie fietsers van de weg maaide. “Ze kwamen achttien meter verder in de zandgrond terecht”, zegt D’Hondt in het vonnis. Op het moment van de feiten reed de man minstens 70 kilometer per uur. Bovendien had hij gedronken. “Het is een wonder dat er bij deze klap geen doden gevallen zijn. De kinderen krijgen nog steeds thuis onderwijs”, aldus D’Hondt.

Naast de gevangenisstraf van een jaar kreeg de man ook een geldboete van 2.400 euro en drie jaar rijverbod. Zijn nieuwe BMW 350 werd verbeurd verklaard. (KBD)

Flitstoestel meet ten onrechte snelheid van 104 kilometer per uur

De politierechter kreeg vorige week vrijdag een opmerkelijk dossier op zitting. Een bestuurder werd er vervolgd voor een fikse snelheidsovertreding van 104 kilometer per uur waar 50 was toegestaan. Alleen kon de bestuurder met zijn bestelwagen op dat moment onmogelijk zo snel gereden hebben.

De feiten vonden plaats op de Beerlegemsebaan in Zwalm, in een zone waar de maximumsnelheid vijftig kilometer per uur bedraagt. “Mijn cliënt wordt vervolgd voor een snelheidsovertreding van 104 kilometer per uur”, vertelt advocaat Wim De Pooter. “De inbreuk werd geregistreerd door een GATSO-toestel van de politiezone Brakel dat wel degelijk een correct en geldig ijkingscertificaat heeft. Toch was mijn cliënt ervan overtuigd dat hij onmogelijk zo snel gereden kan hebben. Met zijn bestelwagen kan hij onmogelijk op 160 meter van een vluchtheuvel en op een hellende strook een dergelijke snelheid halen. We hebben ook navraag gedaan bij de garagist en daar is bevestigd dat het niet kan.”

Dit flitstoestel moet zo snel mogelijk afgevoerd worden Politierechter Cindy Stevenaert

Ongeloofwaardig

Advocaat De Pooter heeft vervolgens bij het Openbaar Ministerie de statistieken van de bewuste controle opgevraagd. “Daaruit bleek dat de inspecteur die dag 74 kilometer per uur heeft ingevuld als de hoogste snelheid. 104 kilometer per uur vulde hij niet in op het formulier omdat hij dat ongeloofwaardig achtte. Hij stelde dat hij dat zou opgemerkt hebben door het geluid en de luchtverplaatsing. Bovendien erkent de verbalisant dat het radartoestel ook eerder al onverklaarbaar hoge snelheden heeft gemeten. Zelf kan hij de foutieve meldingen niet verwijderen omdat dat gebeurt door het gewestelijk verwerkingscentrum van de federale politie.”

Vrijspraak

Politierechter Cindy Stevenaert heeft de bestuurder dan ook vrijgesproken op basis van twijfel. “Dat is volgens mij de juiste beslissing. Het is ongehoord dat het GATSO-toestel nog gebruikt wordt als men weet dat het af en toe foutieve metingen registreert. Wellicht zijn er al onwetende burgers die op die manier ten onrechte een boete hebben betaald. Dit toestel moet zo snel mogelijk afgevoerd worden.” (LDO)

Bestuurder geeft rijbewijs spontaan aan rechter na dronken debacle

Danny V. uit Temse moest zich vorige week vrijdag verantwoorden voor een zware intoxicatie vorig jaar. De zitting verliep ietwat bijzonder, nadat de man spontaan besloot zijn rijbewijs af te staan aan de rechtbank.

Na een discussie met zijn zoon besloot Danny V. vorig jaar om stevig in de Duvels te vliegen op café. Even later stapte hij dronken zijn wagen in. De man kon nadien staande gehouden worden en werd onderworpen aan een alcoholtest. Hij blies maar liefst 3,4 promille. V. was bovendien niet aan zijn proefstuk toe en werd in het verleden ook al enkele keren veroordeeld voor dronken rijden. Politierechter Peter D’Hondt besloot daarom om de man naar een dokter te sturen om zich te laten checken. Intussen mocht de man gewoon verder rijden.

De zaak werd afgesloten en zou verder behandeld worden op 27 maart volgend jaar, maar tien minuten later liep de beklaagde echter opnieuw doodleuk binnen met zijn advocaat en besloten ze om het rijbewijs al neer te leggen. De vrouw van V. kwam de man ophalen in Dendermonde. (KBD)

Werkstraf voor dronken man (23) die spoor van vernieling trekt van twee kilometer lang

Een 23-jarige man uit Oostkamp heeft in de Brugse politierechtbank een werkstraf van 20 uur gekregen voor een reeks vernielingen die hij aanbracht na een avondje stappen.

In april van dit jaar was J.J. samen met zijn vriendin op een feestje, toen het tot een hoogoplopende ruzie kwam. De twintiger vond dat andere mannen te veel naar zijn vriendin keken. De man reageerde woest en mocht meteen het feestje niet meer binnen. Uit frustratie en in dronken toestand ging hij op wandel en liet hij over een afstand van twee kilometer een spoor van vernielingen na. Brievenbussen, bloembakken, verkeersborden,... Werkelijk alles moest eraan geloven. Hij verklaarde aan de politierechter dat zijn leven nu op een beter spoor zit. De twintiger betuigde ook zijn spijt. Uiteindelijk kwam hij er vanaf met een werkstraf. (MMB)