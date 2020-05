Fietsen in Vlaanderen: dit zijn de best scorende steden en gemeenten SPS

26 mei 2020

10u22

Bron: Belga 1 In de Vlaamse steden en gemeenten is het voor zes op de tien fietsers aangenaam fietsen, maar slechts een derde vindt het ook comfortabel. Dat blijkt uit het jongste Vlaamse Fietsrapport van de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Het algemene beeld is gematigd positief, maar vooral op het vlak van fietsveiligheid kan het nog beter. Zo vindt net niet de helft (47 procent) dat kinderen in hun gemeente niet veilig naar school kunnen fietsen. Iets minder respondenten (42 procent) vindt dat ook ouderen evenmin met een gerust hart kunnen fietsen. De fietsinfrastructuur gaat er na een heraanleg van een straat ook niet per se op vooruit: minder dan de helft (48 procent) vindt dat er sprake is van verbetering na een heraanleg.

"Uit deze resultaten blijkt duidelijk dat er nog meer ruimte voor de fiets nodig en gewenst is", zegt Fietsersbond-woordvoerder Wies Callens. "Vandaar de oproep om echt werk te maken van een fietsbeleid op gemeentelijk niveau.”

In de bevraging werd onder meer gepeild naar fietscomfort, fietsveiligheid en de infrastructuur in de stad of gemeente waar de respondent het vaakst fietst. Ruim de helft van de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten kregen minstens vijftig beoordelingen, en werden dus opgenomen in het rapport.

Inspireren

De best scorende steden en gemeenten komen in aanmerking om verkozen te worden tot fietsgemeente of -stad 2020. Bij de grote gemeenten en steden gaat het tussen Genk, Kortrijk en Mechelen, bij de middelgrote gemeenten tussen Deinze, Koksijde en Lommel en bij de kleine gemeenten tussen Boechout, Ravels en Zutendaal. De laureaten worden op 6 oktober bekendgemaakt. Zij krijgen een subsidie van 50.000 euro om in fietsvoorzieningen te investeren.

Aan de bevraging namen eind vorig jaar zowat 24.000 fietsers deel. Het hele Vlaamse gewest krijgt een score van 61 op 100. “Het goede nieuws is dat heel wat steden en gemeenten opvallend beter scoren dan het gemiddelde”, reageert Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. “We hopen dat deze koplopers anderen kunnen inspireren.”

Benieuwd naar de score van jouw gemeente? Alle resultaten kan je hier bekijken.

