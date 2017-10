Fietsdieven maken 15 miljoen euro buit in twee jaar 09u43

Bron: VTM Nieuws 0 JVK De afgelopen twee jaar hebben dievenbendes voor bijna 15 miljoen euro aan fietsen gestolen. Het gaat dan vooral over de dure merkfietsen van 8.000 euro en meer. Dat meldt VTM Nieuws. De politie geeft toe dat het gespecialiseerde bendes uit vooral Roemenië en Moldavië zijn die hier toeslaan.

"Er zijn rondtrekkende bendes die uit de vroegere Oostbloklanden komen, zoals Moldavië, Lithouwen en Roemenië", zegt Guy Theyskens van de federale politie aan VTM Nieuws. "Nadien komen ze terug en gaat alles zeer vlug. Ze weten waar ze moeten inbreken en welke fietsen ze moeten meenemen."



Bij Sportbikes op de Brusselsesteenweg in Wetteren werden begin oktober nog vijf dure fietsen met een winkelwaarde van ruim 25.000 euro gestolen: twee professionele mountainbikes ter waarde van 9.000 euro, twee elektrische mountainbikes van ruim 3.000 euro per stuk en een koersfietsreplica Sagan Superstar van 2.000 euro. De bende verkende vooraf de buurt en de winkel grondig. De bewakingscamera's op de parking werden weggedraaid. "Ze hebben de deur geforceerd met een koevoet en in amper 1,5 minuut werden vijf dure fietsen vooraan in de winkel gestolen", vertelde de zaakvoerder toen aan onze krant.