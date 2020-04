Fiets veel vaker gebruikt voor recreatief verkeer LH

17 april 2020

08u14

Bron: Belga 0 Vlamingen gebruiken tijdens deze coronacrisis de fiets opvallend vaak voor vrijetijdsverplaatsingen en om boodschappen te doen, vooral tijdens het weekend. Dat blijkt uit een enquête van mobiliteitsclub VAB.

Tussen 7 en 10 april voerde VAB een enquête uit bij meer dan 14.000 Vlamingen, om te polsen naar hun verplaatsingsgedrag.

VAB-Fietsbijstand bevestigt de cijfers: op weekdagen daalde het aantal fietsinterventies met gemiddeld de helft, maar tijdens het weekend én tijdens de eerste week van de paasvakantie kreeg VAB net méér oproepen voor fietsbijstand dan voor de COVID-19 maatregelen. "Op zaterdag 11 april kreeg de VAB-Alarmcentrale zelfs meer dan 3 keer zoveel oproepen dan op een gemiddelde zaterdag", luidt het.

Dichter bij huis winkelen

Om boodschappen te doen stapt meer dan 1 op de 5 Vlamingen over op de fiets. Vooral de leeftijdsgroep tussen 56 en 75 jaar gebruikt vaker de fiets om boodschappen te doen. "We zijn dichter bij huis gaan winkelen, waardoor het meer mogelijk werd om boodschappen per fiets of te voet te doen", aldus VAB.

Voorts blijkt dat vooral jongeren tussen 18 en 30 jaar de fiets gebruiken om vrienden en familie te bezoeken. Nog eens 7% bezoekt familie en vrienden te voet. 8% van de 31-45 jarigen geven aan vooral online contact te maken met vrienden en familie. Om vrijetijdsverplaatsingen te doen, gebruikt 1 op de 3 jongeren de fiets.

Ontspanning

Uit de bevraging blijkt dat er een stuk minder woon-werkverkeer is omdat 62% van de werkende Vlamingen de mogelijkheid heeft om thuis te werken. Wie wel gaat werken, kiest toch meestal nog de auto omdat er bijna geen files zijn. Wat betreft het woon-werkverkeer, blijkt dat vooral de jongeren tussen 18 en 30 jaar zijn overgestapt op de fiets voor het woon-werkverkeer. "Wellicht zien zij dit ook als een vorm van ontspanning en beweging", zegt VAB nog.

De mobiliteitsclub laat nog weten dat door de opening van de tuincentra en de doe-het-zelfzaken meer Belgen de auto zullen nemen. "VAB heeft hier al op ingespeeld door zowel de personeelsbezetting op de alarmcentrale als het aantal wegenwachters op de baan te verhogen".