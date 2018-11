Fiets van Chinees gestolen aan station Brussel-Zuid na tocht van 15.000 kilometer TTR

19 november 2018

11u30 36 Dieven gingen vrijdagochtend aan het station Brussel-Zuid aan de haal met de fiets van een jonge Chinees. JJ Lu vertrok twintig maanden geleden uit Shanghai en legde maar liefst 15.000 kilometer af.

De jongeman, die onderweg was naar Parijs, deelt zijn verhaal op Facebook. Zo hoopt hij voldoende mensen te bereiken die hem helpen in de zoektocht naar zijn gestolen fiets. “Ik wil zo snel mogelijk verder rijden naar Parijs, want mijn visum verstrijkt over een week”, aldus JJ Lu. “Het is mijn fout. Ik had de fiets op slot gedaan, maar niet vastgebonden.”

De fiets verdween vrijdagochtend tussen 9.30 en 10 uur in de buurt van de ingang van het station Brussel-Zuid, langs de Fonsnylaan. “Ik deed aangifte, maar de politie nam dit niet serieus. Het lijkt een diefstal zoals er wel meerdere gebeuren, maar ik hoop dat jullie begrijpen dat dit anders is. De fiets is niet duur, maar betekent veel voor mij.”

De Chinees vernam dat een man met zijn fiets door de Liverpoolstraat reed. “Hij droeg een grijze jas. Toen ik naar de buurt ging, vond ik mijn fiets nergens. Ik hoop dat iemand me kan helpen”, klinkt het nog. “Als iemand mijn fiets heeft gezien, contacteer me dan. Help me alsjeblieft door mijn bericht te delen.” De fiets is van het merk LKLM, red 318 series.