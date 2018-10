Fiets niet meer welkom op spitstrein KVE

17 oktober 2018

06u16

Bron: Belga 0 Volgend jaar zal het niet meer toegelaten zijn om met een gewone fiets op de trein te stappen tijdens de spits, schrijven de kranten van Het Mediahuis.



"Het gaat voor alle duidelijkheid niet om vouwfietsen. Die zal je kunnen blijven meenemen", zegt NMBS-woordvoerder Bart Crols in de kranten. "Wat de gewone fiets betreft: het aantal reizigers groeit en we kunnen treinen niet langer maken. Daarom moeten we keuzes maken. Fietsen nemen plaats van reizigers af. Ook bij de veiligheid van fietsen aan de deuren kan je je vragen stellen."

Nu is het al verboden om in erg drukke stations zoals Brussel-Centraal fietsen in- of uit te laden. De maatregel wordt nu uitgebreid naar het hele net. Het officiële Raadgevend Comité van de Treinreizigers en de reizigersorganisatie ‘TreinTramBus’ betreuren de veralgemening van het verbod.