Fientje Moerman die nu Rebecca Vanden Broucke heet, voorgedragen voor het Grondwettelijk Hof mvdb

12u33

Bron: De Tijd - Belga 221 BELGA Voormalig Vlaams Parlementslid Fientje Moerman (Open Vld), foto uit 2013. Voormalig Open Vld-minister Fientje Moerman, die zich na haar exit uit de nationale politiek laat aanspreken als Rebecca Vanden Broucke (haar tweede voornaam en de naam van haar echtgenoot, red.) , is door de Vlaamse liberalen voorgedragen voor het Grondwettelijk Hof. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De voorzitter van het Grondwettelijk Hof, Etienne De Groot (Open Vld) wordt volgende maand 70 jaar, de pensioenleeftijd bij het Hof. Voor zijn opvolging schuift Open Vld Fientje Moerman naar voren.

De ex-minister in de Vlaamse en federale regering is al even aan de slag op de studiedienst van het Europees parlement. Ze was jarenlang een van de kopstukken van Open Vld, maar een affaire over consultancy-opdrachten op haar kabinet kostte haar haar politieke carrière.

Moerman heeft een achtergrond als juriste en heeft een master of laws aan de gerenommeerde Harvard Law School. Ze werkte na haar studies als advocate in New York en Brussel. Het Grondwettelijk Hof bestaat voor de helft uit rechters met een politiek verleden.