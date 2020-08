Fiches moeten antwoord bieden op veelgestelde coronavragen van patiënten AW

31 augustus 2020

16u16

Bron: Belga 2 Huisartsenvereniging Domus Medica heeft fiches opgesteld die zowel voor huisartsen als voor patiënten een duidelijk en overzichtelijk antwoord moeten bieden op een aantal veelvoorkomende vragen en scenario's in verband met het coronavirus.

Volgens Domus Medica was er onder huisartsen vraag naar een overzichtelijke bundeling van de Sciensano-richtlijnen. De verenging heeft daarom fiches opgesteld met de meest voorkomende scenario's waar huisartsen mee geconfronteerd worden.

De fiches geven de huisartsen een duidelijk overzicht wat er moet gebeuren wanneer een patiënt positief heeft getest, wanneer een patiënt in contact is gekomen met een persoon die positief heeft getest en wat men moet doen wanneer een patiënt is teruggekeerd uit het buitenland.



Omdat ook sommige patiënten door de bomen het bos niet meer zien, heeft Domus Medica gelijkaardige fiches opgesteld op maat van de patiënten. De fiches bieden antwoorden op de drie meest courante vragen: "Moet ik mij laten testen?", "Ik had contact met een Covid-positief persoon. Wat nu?" en "Ik kom terug uit het buitenland. Wat nu?"

"Domus Medica hoopt op deze manier meer duidelijkheid te kunnen bieden aan patiënten en huisartsen over de stappen die zij kunnen volgen in de verschillende situaties", luidt het.

De fiches zijn terug te vinden op: domusmedica.be.