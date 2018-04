Fiasco met ultraorthodoxe jood blijft niet ongestraft: CD&V zakt naar 2 procent in Antwerpse peiling Astrid Roelandt Tommy Thijs

20 april 2018

18u55

Bron: Eigen berichtgeving 38 Het fiasco met de joods-orthodoxe kandidaat Aron Berger tast het vertrouwen van de Antwerpenaar in CD&V zwaar aan. In een peiling van Het Laatste Nieuws die gisteren en vandaag werd uitgevoerd bij 800 Antwerpenaren strandt de partij van Kris Peeters op amper 2 procent. 67 procent van de ondervraagden zegt dat dit hun beeld van CD&V heeft verslechterd.

Het gaat uiteraard om een momentopname, maar als het vandaag gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn in Antwerpen zou 35 procent van de ondervraagde Antwerpenaren op N-VA stemmen. Daarmee blijft de partij ruim de grootste, en blijft ze licht onder haar verkiezingsresultaat in 2012 (37,7 procent). Groen is de tweede partij met 16 procent, gevolgd door sp.a (10 procent), PVDA en Vlaams Belang (beiden 8 procent), Open Vld (7 procent) en ... CD&V (2 procent).

De partij, die bij vorige gemeenteraadsverkiezingen nog opkwam in kartel met sp.a, betaalt dus een zware (voorlopig fictieve) prijs voor het gestuntel van de laatste dagen. Al was natuurlijk ook de timing van deze peiling niet ideaal: 1 tot 2 dagen nadat Berger zich terugtrok als kandidaat. 39 procent van de ondervraagden geeft aan dat de 'joodse kwestie' hun beeld over CD&V zwaar heeft gekelderd. 28 procent zegt dat hun beeld over de partij licht verslechterd is. 27 procent blijft gewoon hetzelfde denken als voorheen.

Deze representatieve peiling werd online afgenomen door onderzoeksbureau iVox bij 800 inwoners van de stad Antwerpen en deelgemeenten. De bevraging begon gisterenmiddag en liep tot deze middag. De resultaten zijn voor 96 procent betrouwbaar en hebben een foutenmarge van 4 procent. Deze data zijn representatief gewogen met quota van geslacht, leeftijd, opleiding, district en politieke keuze voorgaande verkiezingen.

