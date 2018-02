Fiasco in sociale woningbouw: scheurend beton, lekkende daken en miljoenen euro kosten Jeroen Bossaert

24 februari 2018

06u00 58 Er staan in Vlaanderen gloednieuwe sociale woningen waar nú al gerenoveerd moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van uw krant. In gebouwen van amper enkele jaren oud scheurt het beton, lekt het dak en komen tegels zomaar los. De aannemers gingen bovendien failliet en dat zorgt voor een vloedgolf aan kosten. De factuur van het fiasco loopt in de miljoenen. Vlaams Minister van Wonen Homans reageert verrast: "Ik weet van niks."

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen zijn de voorbije jaren sociale appartementen en woningen gebouwd waarvan de kwaliteit te wensen overlaat. Parkings kunnen niet gebruikt worden omdat er water in staat, daken lekken, tegels komen los, beton begint na enkele jaren al te scheuren en ramen verzakken. Verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen en OCMW's verspreid over gans Vlaanderen bevestigen de problemen. Ze wijzen naar de aannemers als grote schuldige. Het gaat om twee bouwbedrijven die in 2016 en 2017 failliet gingen. Dat zorgde voor enorme paniek bij de huisvestingsmaatschappijen, want zij zagen meer dan dertig werven stilvallen én ontdekten gebreken aan de afgewerkte gebouwen die ze nu zelf moeten herstellen. Bij de heropstart van de werven rekenden nieuwe aannemers bovendien stevig door.

Vlaams Minister van Wonen Liesbeth Homans valt uit de lucht als we haar confronteren met het fiasco in haar sector. "Dit is mij nooit gemeld geweest." Nochtans is de schade aanzienlijk. Uw krant tekende verschillende verbazingwekkende anekdotes op, kon de financiële put voor Vlaanderen in kaart brengen en ontdekte dat het mogelijk om slechts het topje van de ijsberg gaat.

Lees in ons exclusieve dossier hoe dit fiasco van iederéén een verliezer heeft gemaakt: van belastingbetalers over huisvestingmaatschappijen tot sociale huurders en mensen op wachtlijsten.

OPROEP: Heeft u ervaring met gelijkaardige fiasco's in sociale woningbouw? Deel uw verhaal via jeroen.bossaert@persgroep.be