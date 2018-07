Festivalganger Dour naar ziekenhuis overgebracht

bvb

12 juli 2018

15u17

Bron: Belga

0

Een 25-jarige man uit Louvain-la-Neuve die op het muziekfestival van Dour was, is naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is er ernstig aan toe, maar verkeert niet meer in levensgevaar, meldt het parket van Bergen. Vermoed wordt dat de man te veel alcohol en drugs heeft binnengekregen. Hij kan normaal gezien morgen verhoord worden door de politie.