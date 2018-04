Fervent fietser Frank Deboosere geen fan van al die snelle fietsen: "Er zullen nog veel zware ongevallen met speed pedelecs gebeuren" ADN

27 april 2018

09u21

Bron: www.frankdeboosere.be 0 Weerman Frank Deboosere fietst graag en veel, maar met de zogenaamde speed pedelecs die tegenwoordig steeds vaker opduiken, heeft hij het moeilijk. " Een speed pedelec haalt een snelheid tot 45 km per uur. Dat is waanzinnig snel", schrijft hij op zijn website. " Ik kan tenminste snel stoppen en verkeerssituaties goed inschatten."

"Fietsen is zalig", zo vangt de weerman aan. "Ik kan het iedereen aanraden. Een fietsvakantie kost niet veel. Nooit filestress. Geen parkeerproblemen. Altijd avontuur. Prachtige landschappen. Lekker eten en drinken. Veel contact met andere mensen onderweg. En het regent echt niet zo vaak in België."

"Met plezier zie ik dat er meer en meer mensen de fiets ontdekken. Ook de elektrische fiets kan een prima vervoermiddel zijn. Met de zogenaamde speed pedelecs heb ik het wat moeilijker", klinkt het. "Als "gewone" fietser (dus niet elektrisch) haal ik een gemiddelde snelheid van 17 km/u. Velen vinden dat een slakkengangetje. Voor mij is het meer dan snel genoeg - en ik kan tenminste snel stoppen en verkeerssituaties goed inschatten."

25 tot 45 kilometer per uur

"Met een elektrische fiets haal je al snelheden tot 25 km/u", zo gaat hij verder. "Dat is echt behoorlijk snel. Voor je het weet, gaat de fiets met jou aan de haal. Je moet al goede stuurmanskunsten bezitten om die snelheid de baas te kunnen. Een speed pedelec haalt een snelheid tot 45 km/h. Dat is waanzinnig snel, zeker voor beginnende fietsers. Eerlijk: ik kan zo'n snelheid niet aan. Ik weet zeker dat er de volgende maanden en jaren nog veel zware ongevallen met speed pedelecs zullen gebeuren. Voor mij is 25 km/u al meer dan snel genoeg."

Deboosere begrijpt wel dat mensen gehaast zijn en dus voor snelheid kiezen. "Maar voor mij prefereert veiligheid en plezier", klinkt het.

Oppassen geblazen

De tijd dat alleen oma en opa voor een elektrische fiets kozen, is in ieder geval voorbij: meer dan de helft van de 'e-bikers' is jonger dan 55 jaar. Dat aantal is meer dan verdubbeld in drie jaar tijd, zo bleek vorige maand uit de fietsbarometer van mobiliteitsorganisatie VAB. VAB waarschuwde toen ook dat de gebruikers van elektrische fietsen vaker ongevallen hebben.

VIAS riep eigenaars van 'speed pedelecs' eerder op om hun gezond verstand te gebruiken als ze de snelle e-bike nemen. Hoeveel ongevallen er gebeuren met speed pedelecs, is nog niet geweten. Pas dit jaar is het een optie bij de ongevallenaangifte. Vorig jaar kwam een 41-jarige spoedarts uit Leuven om nadat ze met haar rappe tweewieler tegen een voetganger botste in Diest.



In Nederland stierven vorig jaar 206 fietsers door verkeersongelukken. Een kwart van alle fietsdoden zat op een e-bike.