Fernand Keuleneer mag niet aanblijven als advocaat van familie Nys Erwin Verhoeven

23 januari 2020

08u55 14 Fernand Keuleneer, advocaat van de zussen en de broer van Tine Nys, moet zich terugtrekken uit het euthanasieproces. De Gentse stafhouder Kris Markey deelde die beslissing zopas mee na overleg met zijn collega van Brussel en met Keuleneer zelf.

Gisteren raakte op het proces over haar euthanasie bekend dat Keuleneer aanwezig was op de zitting van 3 augustus 2010 van de evaluatiecommissie Zitting, waar het dossier van Tine Nys werd goedgekeurd. Weliswaar als plaatsvervangend lid zonder stemrecht, zo verdedigde Keuleneer zich. Hij noemde de zaak “een storm in een glas water”.

Een licht understatement. Want stemrecht of niet, dat is eigenlijk van weinig belang. Het feit dat hij aanwezig was bij dat beraad, geeft de advocaat een “voordeel” op de andere procespartijen. Of — laten we het zelfs voorzichtiger uitdrukken — het kan de indruk wekken dat hij dat voordeel heeft.





Voordeel dat niet ongedaan kan gemaakt worden, omdat hij zijn wetenschap met de andere procespartijen niet kan delen. Om een dubbele reden. Het geheim van dat beraad. En het feit dat een advocaat nooit getuige kan zijn in zijn eigen zaak. Ook al zouden de andere partijen hem op de getuigenstoel willen uithoren over het verloop van het beraad destijds, dan kan dat niet. Tenzij de advocaat zich terugtrekt.

Ander heikel punt op het vlak van de deontologie is de relatie advocaat-cliënt. Er mag nooit een belangenconflict zijn. De beslissing van de evaluatiecommissie aanvechten met een raadsman die zelf aanwezig was bij de zitting waar ze werd goedgekeurd, oogt toch wat vreemd.

De reden van de terugtrekking werd niet meegedeeld. Dat blijft vertrouwelijk tussen de stafhouder en Keuleneer. De zitting is nu geschorst tot 11 uur. Keuleneer overlegt met zijn cliënten. Het is lang niet zeker dat een medepleiter zomaar zijn rol kan overnemen. In dat geval moet er een andere raadsman gezocht worden. Die het dossier zal willen instuderen. Dat vraagt tijd. Tijd die er eigenlijk niet is. Twee advocaten in deze zaak — Jef Vermassen en Frédéric Thiebaut — worden begin februari in Leuven verwacht voor een ander assisenproces.