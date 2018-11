Femme fatale pluimt truckers om borstvergrotingen te financieren TMA

13 november 2018

12u35

Bron: Het Belang van Limburg 2 Ilse L. uit Tongeren krijgt blijkbaar geen genoeg van liegen en bedriegen. De 39-jarige vrouwelijke vrachtwagenchauffeur uit Tongeren liep gisteren opnieuw tegen de lamp nadat ze een B&B uit Hasselt had verlaten zonder te betalen. L. liep eerder al zeven veroordelingen op en pluimde ook al vier andere truckchauffeurs om haar levenswandel te financieren. Ze streek hun pensioenspaargeld op, verkocht hun auto’s en liet borstvergrotingen doen op hun kosten. Ik kan er een boek over schrijven”, getuigt een slachtoffer in het Belang van Limburg.

Ilse L. Verscheen in 2015 een eerste keer in de kranten. Als organisatrice voor Limburg Schlagert bracht ze 1.400 tickets van 50 euro aan de man, maar het festival vond nooit plaats. Artiesten als De Romeo’s, Lindsay en Frans Bauer haakten af omdat financiële afspraken niet werden nageleefd en ondertussen soupeerde L. het geld op aan andere zaken.

Een van de benadeelde schlagerfans besloot volgens het Belang van Limburg om Ilse L. van toen af aan wat beter in de gaten te houden. “Tijdens de drieënhalf jaar dat ik haar ken, heeft ze vier truckers kaalgeplukt. Ze soupeerde al hun geld op. (...) Een van de mannen moet nog voor 70.000 euro aan leningen terugbetalen die zij aanging op zijn naam.”

Ze deelden allebei een passie voor Frans Bauer, een passie die Ilse L. in juni nog in de cel deed belanden, nadat ze met haar enkelband mee op fanreis was gegaan naar Spanje. Sinds gisteren zit L. opnieuw achter tralies.