Feministische betoging tegen geweld op vrouwen trekt door Brussel MV

15u59

Op initiatief van het platform Mirabal trekt zaterdag, de internationale dag tegen geweld op vrouwen, een nationale feministische betoging tegen het geweld op vrouwen door de Brusselse straten. De deelnemende organisaties eisen dat beleidsmakers de strijd tegen geweld op vrouwen concreet aanpakken.

De stoet vertrok omstreeks 14.30 uur aan het station Brussel-Noord en telt volgens de politie ongeveer 2.000 deelnemers.

Na de verschillende schandalen rond geweld en seksuele intimidatie tegen vrouwen en de beweging die de hashtag #metoo teweegbracht, wil de feministische organisatie Mirabal de verontwaardiging omzetten in echte verandering.

"We moeten een halt toeroepen aan alle geweld tegen vrouwen. Het is nu aan de politiek om haar verantwoordelijkheid te nemen en de woorden in daden om te zetten. Zonder concrete beleidsmaatregelen is er geen verandering mogelijk", klonk het bij aanvang van de betoging, die eindigt op de Nieuwe Graanmarkt.

Verschillende organisaties als Amnesty International, Rosa, Marianne en politieke partijen waaronder PS, Défi en PVDA kwamen hun steun betuigen door mee te stappen in de menigte.

Tussen de betogers loopt van het begin tot aan het einde van de stoet een "rode draad van geweld" om het verband tussen de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen te benadrukken.

#internationaledagtegengeweldopvrouwen Afspraak straks aan Brussel-Noord: Omdat het nodig is: #solidarityisourweapon: https://t.co/4QLCTTpbyq pic.twitter.com/5LgXpzhnO9 Furia(@ furiavzw) link