Feministische betogers klagen brutaal politieoptreden aan: "Robocops grepen ons bij de keel" LB

02 april 2018

12u39

Bron: Belga 1 De initiatiefneemsters en deelneemsters aan de feministische 'Reclaim the Night'-betoging die zaterdagavond opgepakt werden door de Brusselse politie, klagen aan dat zij op brutale en gewelddadige wijze werden behandeld.

Voor de betoging was geen toelating gevraagd en na incidenten bij de Reclaim the Night-betoging van vorig jaar had de politie besloten ze ook niet toe te staan. "Blijkbaar kunnen de overheden niet aanvaarden dat mensen betogen zonder eerst 'toestemming' te vragen en te 'onderhandelen'", klinkt het bij de betogers.

"Wij menen dat wij het recht zouden moeten hebben ons de straat toe te eigenen zonder te onderhandelen. Over onze vrijheid valt niet te onderhandelen."

Tegen seksistisch en politioneel geweld

"De 'Reclaim the Night' is een feministische optocht bij nacht waarbij gekozen werd voor een beperkte gemengde groep zonder cis mannen (mannen van wie de seksuele identiteit overeenkomt met het biologische geslacht waarmee zij geboren zijn, nvdr.) om zich de nacht weer toe te eigenen, tegen seksistisch en politioneel geweld", klinkt het op de blog van de organisatie.

Het was zaterdag al de vijfde maal dat de 'Reclaim the Night'-betoging georganiseerd werd maar nadat de vorige editie, in 2017, eindige in incidenten met politie, had de betoging van zaterdagavond geen toelating gekregen.

"Zaterdagavond rond 20.30 uur, nadat we tien minuten gestapt hadden, werden we tegengehouden en omsingeld door een grote politiemacht", verklaren de manifestanten. "Robocops met schilden dreven ons samen terwijl de politie Heras-hekken met doeken gebruikte om ons aan het zicht te onttrekken. Nadien werden we één voor één op brutale wijze uit de groep gehaald, op de grond gegooid, bij het haar getrokken, gefouilleerd en geboeid."

"Bij de keel gegrepen"

Ook in de kazerne in Etterbeek zou de politie zich brutaal gedragen hebben, aldus de vrouwen. "Eén voor één werden we uit de bussen gehaald en gefilmd. Wie zich niet wou laten filmen, werd brutaal behandeld, onze gezichten werden met de nodige dwang omhoog gehouden, sommigen werden bij de keel gegrepen. Daarna werden we opgesplitst in twee groepen van 'mannen' en 'vrouwen', volgens de binaire en transfobe logica van de politie. De laatsten van ons werden rond 01.00 uur vrijgelaten."

"We kunnen enkel vaststellen dat de staat en de Brusselse overheden niet aanvaarden dat mensen betogen, opkomen voor hun eisen zonder 'toestemming' en zonder te 'onderhandelen'", gaan de betoogsters verder. "Wij menen dat wij het recht zouden moeten hebben ons de straat toe te eigenen zonder daarover te moeten onderhandelen. Wij menen dat we het recht hebben in groten getale aanwezig te zijn in de straat. Over onze vrijheid valt niet te onderhandelen. We vinden het extreem paradoxaal om aan een patriarchale staat de toestemming te vragen om tegen hem te gaan betogen. We weigeren te onderhandelen met een repressieve en vrijheidsdodende militie die net een verzameling is van alle vormen van seksistische, transfobe, racistische, homofobe en autoritaire onderdrukkingen waartegen we strijden."