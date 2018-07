Felle windstoot stuurt oldtimervliegtuigje door hangar MMM

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vijf piloten hebben vandaag de schrik van hun leven beleefd. Tijdens een landing aan de vlieghaven van Zwartberg (Limburg) blies een windstoot een oude Lockheed plots brutaal uit zijn stuurrichting. Het sportvliegtuigje boorde zich met z'n neus door een hangar. “Er is enkel blikschade”, zegt Benno Beenders van de vlieghaven.

Het vliegtuig was al met de wielen op de grond beland, maar week plots uit naar links. Het toestel kwam te laat tot stilstand, met een flink beschadigde hangar als gevolg. Enkele toeschouwers beleefden de spectaculaire botsing nietsvermoedend vanop een terras. Pas toen bleek dat iedereen gezond en wel voet aan de grond kon zetten, kon men opgelucht ademhalen. “Op zich is dit niets bijzonders. De schade blijft beperkt tot de poort van de hangar. Het vliegtuig is wel een oldtimer, waardoor het wat moeilijker is om aan stukken te komen. Hoe dan ook was dit het gespreksonderwerp van de dag, al wordt het misschien wel wat opgeblazen. Als die hangar daar niet staat, spreekt niemand hierover.”

Al snel bleek dat het de wind was die de crash had veroorzaakt. De hele dag waaide het hard in de provincie Limburg met enkele felle windstoten. Het was zeker niet verboden om te vliegen en het incident wordt dan ook als een spijtig voorval beschouwd. Lockheed heeft een stevige reputatie en hetzelfde kan van de piloot gezegd worden, want hij vloog recent nog de oceaan over.

Het ongeluk komt op een ongelukkig moment. De Koninklijke Aeroclub Limburgse Vleugels organiseert volgende week de ‘Open Door Historical Aircraft Fly-In’ en daar moest dit exemplaar één van de pareltjes zijn. “We zullen de veiligheidsmaatregelen extra aandachtig volgen”, belooft Beenders.