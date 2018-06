Felle kritiek van CD&V en Open Vld op Francken: "Ook regeringsleden moeten de mensenrechten respecteren" Michel wijst staatssecretaris terecht: "Taak van regeringslid is loyale verdediging van regeringsstandpunt" TT

07 juni 2018

14u51 34 In de Kamer heeft premier Charles Michel (MR) gezegd dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) de standpunten van de regering moet uitdragen. Michel deed dat na Franckens uitspraken over het "omzeilen" van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Francken had dat geopperd om opnieuw pushbacks van illegale migranten op de Middellandse Zee mogelijk te maken.

Francken kreeg van zowel oppositie als meerderheid forse kritiek te verwerken over zijn uitspraak om pushbacks opnieuw mogelijk te maken. Op die manier zouden illegale migranten opnieuw naar Afrika kunnen gebracht worden wanneer ze proberen de Middellandse Zee te over te steken. Francken zei daarbij dat artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens desnoods "omzeild" moet kunnen worden. Later preciseerde hij dat hij enkel sprak over de te brede interpretatie van dat artikel en niet over de inhoud zelf.

CD&V en Open Vld erg kritisch

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten, lid van de meerderheid, toonde zich erg kritisch voor Francken. "Als we van nieuwkomers vragen het Europees Mensenrechtenverdrag te onderschrijven, dan moeten we dat ook vragen van de regeringsleden." Hij kreeg daarbij applaus van de oppositiepartijen en alle meerderheidspartijen behalve de N-VA.

Kritiek kwam er ook van Open Vld. "Onze Belgische regeringsleden moeten hun diplomatieke talenten binnenskamers inzetten om het Europese migratiebeleid te versterken", zei fractieleider Patrick Dewael. "In plaats van buiten de deuren het eind van de EU aan te kondigen." Dewael vroeg zich af of Francken wel namens de regering sprak. "Niet in mijn naam, in elk geval", voegde hij er nog aan toe. Ook Dewael kreeg van zowat de voltallige Kamer behalve N-VA applaus.

Artikel 3

"Leden van de regering moeten de standpunten van de regering uitdragen", zei Michel in zijn antwoord. "Ik deel het standpunt van Patrick Dewael. De taak van een lid van de regering is de loyale verdediging van het regeringsstandpunt. Vanmorgen heeft onze ambassadeur in het Europese Comité van Permanente Vertegenwoordigers ons officiële standpunt verdedigd."

Voor Michel blijft het verbod op het terugsturen van migranten naar landen waar ze foltering of een onmenselijke behandeling riskeren, "een heilig principe".

Artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zegt dat "niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Migranten terugsturen naar een land waar ze dat wel riskeren, gaat daar tegen in.

"We proberen al drie jaar oplossing te vinden"

Michel ging niet verder in op de pushbacks, die in Europa verboden zijn, maar pleitte wel voor een sterkere verdediging van de Europese buitengrenzen en een samenwerking met landen buiten de EU. "Elke dag sterven honderden vluchtelingen op de Middellandse Zee", zei hij. "Al meer dan drie jaar proberen we een oplossing te vinden voor de Dublin-akkoorden. Zonder succes." Michel gaat volgende week naar Parijs en Berlijn om over dit thema te praten. Op de Europese top van eind deze maand hoopt hij vooruitgang te boeken.

Groen verweet Michel "hypocrisie" omdat hij geen duidelijk standpunt innam ten opzichte van zijn staatssecretaris. "Niet artikel 3 wordt hier omzeild, maar Theo Francken", sprak Wouter De Vriendt.