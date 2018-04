Felle brand in loods in Wilsele: "Houd ramen en deuren dicht" Andreas De Prycker

18 april 2018

15u30

Bron: Eigen berichtgeving, VTM NIEUWS 7 In de André Emondstraat in Wilsele (Leuven) woedt momenteel een zware brand met felle rookontwikkeling in een verlaten loods. De rookpluimen zijn tot kilometers ver zichtbaar. De Leuvense brandweer vraagt om ramen en deuren gesloten te houden.

Vlak aan de vaart en aan de Remy-torens in Wilsele was vanaf kwart voor drie een grote rookwolk te zien. Een loods vatte er vuur en dat zorgde voor felle, hinderlijke rookontwikkeling. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.

