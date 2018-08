Felle brand in centrum Berlaar: politie vraagt ramen en deuren te sluiten vanwege de rook Tim Van der Zeypen

15 augustus 2018

15u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 In het centrum van Berlaar woedt momenteel een felle brand. Die brak even na de middag uit. De brandweer is massaal aanwezig. Het zou gaan om een oude cinemazaal die gerenoveerd werd naar een appartementsgebouw.

Het vuur is moeilijk onder controle te krijgen, de schade is gigantisch. Of er ook gewonden gevallen zijn, is nog niet bekend. Er zouden verschillende mensen geëvacueerd zijn. De markt is momenteel afgesloten voor verkeer. De politie vraagt via sociale media om om te rijden en ramen en deuren gesloten te houden.

Omgeving #Berlaar #markt sluit ramen en deuren en zet ventilatiesystemen uit. Rook is nooit gezond! LP Berlaar-Nijlen(@ LPBerlaarNijlen) link

Door een #brand is het centrum van #Berlaar momenteel niet bereikbaar. Gelieve omgeving Markt / Legrellestraat te mijden tot nader bericht.

Doorgaand verkeer van #Lier of #Koningshooikt richting #Berlaar kan... https://t.co/6nHVluOCZU LP Berlaar-Nijlen(@ LPBerlaarNijlen) link