Felle brand in Brecht: industriehal in aanbouw staat in lichterlaaie

Toon Verheijen

28 mei 2018

13u56

Bron: Eigen berichtgeving

Er woedt momenteel een zware brand op een industrieterrein ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E19 in Brecht. Een grote industriehal die nog in aanbouw is staat er in brand. Er was ook even sprake van ontploffingsgevaar.