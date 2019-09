Felle boerderijbrand in Henegouwen: minstens 100 varkens komen om HAA

07 september 2019

12u02

Bron: Belga, RTL Info 25 Bij een zware brand op een boerderij in Henegouwen zijn vorige nacht minstens honderd varkens om het leven gekomen. Dat melden Waalse media.

Het vuur brak gisterenavond uit op een boerderij in Frasnes-lez-Gosselies, in de provincie Henegouwen. De brandweer kwam rond 22.30 uur ter plaatse en had de hele nacht nodig om de brand te blussen, en een heropflakkering van de vlammen te voorkomen.

Het vuur verspreidde zich over de hele stal. Daarbij kwamen minstens honderd varkens om het leven. Het gebouw is volledig verwoest. De oorzaak van de brand is nog onbekend.