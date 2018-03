FEITENCHECK: "Sinds u minister bent, is er meer dan 2.000 ha bos vernietigd" Lennert Hoedaert

22 maart 2018

15u42 0 Zondag plaatste natuurvereniging BOS+ drie grote aanplakborden in Wachtebeke met daarop een duidelijke boodschap voor Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). ‘Waar wacht je op, Joke?’, ‘U beloofde een plan voor het bosbehoud’ en ‘Sinds u minister bent, is er meer dan 2.000 ha bos vernietigd’, stond erop te lezen. Klopt dat laatste cijfer?

BOS+ baseert zich voor haar claim op de Bosbarometer. Daarmee maakt de organisatie jaarlijks de balans op van het gevoerde bosbeleid, op basis van het aantal bosvergunningen die door het Agentschap Natuur en Bos worden verleend. BOS+ berekende het totaal van de ‘jaarlijks vergunde ontbossing’ tussen 2009, toen Schauvliege minister van Leefmilieu werd, en 2017. In 2009 werd 281 hectare vergund ontbost, in 2015 188 hectare en in 2016 216 hectare. Voor 2017 werd het gemiddelde van de acht voorgaande jaren genomen. Dat geeft een totaal van precies 2.045 hectare dat in die tijd vernietigd werd.

BOS+-directeur Bert De Somviele benadrukt zelf dat het geen volledige cijfers zijn aangezien er geen rekening gehouden wordt met nieuwe vergunde bossen, spontane verbossing en bebossing zonder vergunning. De claim gaat enkel over hoeveel bos er vernietigd werd.

Bovendien werden er ook ontbossingen vergund voor Schauvliege minister was, in 2006 bijvoorbeeld zelfs 291 hectare, het hoogste aantal sinds 2000. Op dat moment was partijgenoot Kris Peeters nog bevoegd minister.

“Te kort door de bocht”

Het kabinet van minister Schauvliege vindt de claim dan ook veel te kort door de bocht. “Eind vorig jaar zijn tien experts aan het woord gekomen tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement. Daar is gezegd dat de stijgingen en dalingen in de Boswijzer onder de foutenmarge van 6.000 hectare zitten. De totale oppervlakte blijft dus stabiel op gemiddeld 165.000 hectare. Het is onmogelijk om wetenschappelijke uitspraken over een stijging of daling te doen”, zegt woordvoerder Jan Pauwels. “BOS+ doet heel beperkte uitspraken”, gaat Pauwels verder. “Naast de ontbossing zijn er ook nieuwe aanplantingen, spontane bebossingen en er is ook het feit dat er bos verdwijnt om plaats te maken voor andere natuurgebieden zoals heide.”

Maar is de claim ook echt te kort door de bocht? Professor bosecologie en bosbeheer Bart Muys van de KU Leuven nuanceert: “Een cijfer op basis van officiële vergunningen die werden afgeleverd door de Vlaamse overheid is betrouwbaar. Bovendien zijn er wellicht nog goedgekeurde ontbossingsdossiers die nog uitgevoerd moeten worden. Dan kan het cijfer dus zelfs nog hoger liggen.”

“Je mag niet alleen met een boekhoudersblik naar ontbossing kijken. Natuur is onvervangbaar en milieuschade kan je niet zomaar compenseren. Er wordt vaak geen rekening mee gehouden dat in ontboste stukken veel natuurlijke rijkdom zit die je niet meteen in nieuw aangeplante kan vinden. Een nieuw bos is altijd van nul beginnen. Het cijfer geeft dus wel een goed beeld.

'Een nieuw bos is altijd van nul beginnen' Professor Bosecologie Bart Muys (KU Leuven)

Bosbarometer? Boswijzer?

Wat de discussie er nog verwarrender op maakt is dat om de bosoppervlakte in Vlaanderen te meten, er verschillende methodes bestaan. In het Vlaams parlement werd al vaak gediscussieerd over de manier waarop het bosareaal correct in kaart kan gebracht worden.

Er is de Boswijzer, die in 2009 werd gecreëerd om een tussentijdse stand van zaken op te maken en jarenlang werd verdedigd door Schauvliege zelf. De Boswijzer tracht elke drie jaar de Vlaamse bosoppervlakte in kaart te brengen op basis van luchtfoto’s. Maar dat geeft een vertekend beeld omdat bijvoorbeeld ook overhangende bomen worden meegerekend, waardoor de bosoppervlakte overschat wordt. Zo gaf Schauvliege vier jaar geleden aan dat de bosoppervlakte met 8.000 hectare was toegenomen in twee jaar tijd. Eind november vorig jaar moest ze echter toegeven dat de Boswijzer eigenlijk toch geen goed beeld geeft van de evolutie.

Bosinventarisatie

De Bosinventarisatie dan maar? Dat rapport, dat door oppositiepartij Groen wordt gezien als een beter alternatief, wordt elke tien jaar opgemaakt door de eigen onderzoeksinstelling van de Vlaamse overheid: het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Het INBO baseert zich daarvoor op metingen aan de hand van rasterpunten en terreinbezoeken. Maar ook in dit meetsysteem zit een hiaat. Het gaat om steekproeven die worden geprojecteerd op heel Vlaanderen.

Schauvliege kondigde eind november 2017 aan overleg te zullen plegen om tot een nieuw instrument te komen.

Conclusie

De claim dat er 2.000 ha bos is vernietigd tussen 2009 en 2017 klopt op zich wel, al gaat het om een cijfer dat nog ver onder de foutenmarge ligt. Het is bovendien zo dat er gedurende die tijd ook bos is bijgekomen, zoals het kabinet-Schauvliege zegt. Volgens de minister blijft de totale oppervlakte op gemiddeld 165.000 hectare.

We beoordelen deze claim dus als grotendeels waar, mits een stevige nuance.