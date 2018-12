Feestzaal kort en klein geslagen op galabal studentenclub: “Veel studenten waren al dronken toen ze toekwamen” IBO/PLA /NBA

21 december 2018

00u00 0 De Universiteit Antwerpen heeft studentenclub Sofia geschorst nadat haar galabal was uitgedraaid op een massale vechtpartij. De vereniging van de faculteit Rechten was niet aan haar proefstuk toe en wordt nu tot 1 september 2019 op droog zaad gezet.

Sofia huurde op 16 november zaal Horta in het centrum van Antwerpen af voor haar jaarlijkse galabal. Dat is een begrip in studentenmiddens, want met 1.200 gasten het grootste in z'n soort en met één constante: veel drank en drugs. "Tal van studenten waren al dronken toen ze toekwamen", zegt een getuige. "Daarna ging het van kwaad naar erger." Rond 3 uur was het prijs. Stomdronken heethoofden kregen het met elkaar aan de stok en werden buitengezet. Daar escaleerde het helemaal. De politie kwam met 40 man ter plaatse, wat als een rode lap op een stier werkte. Enkele jongeren keerden zich tegen de agenten, waarop die beslisten het bal stil te leggen. De resterende jongeren - een paar honderd - hadden geen zin om te stoppen met feesten, waardoor het ook in de zaal tot opstootjes kwam. Daarbij viel een meisje van het podium. Zij raakte zwaargewond aan het hoofd. De politie arresteerde drie mensen en schreef vijftien pv's uit.

Nooit meer

In zaal Horta moesten ze daags nadien extra personeel inzetten om het puin te ruimen. Ramen en meubilair waren gesneuveld, de vloer was her en der bedekt met braaksel. "Het galabal van Sofia was het eerste in tien jaar waarvoor we het licht op groen zetten", zegt event manager Ann Fidlers. "Nooit laten wij nog een studentenfeest toe."

Ook burgemeester De Wever (N-VA) reageerde kwaad. "Al jaren leveren we inspanningen om van Antwerpen een aantrekkelijke studentenstad te maken. Voorvallen als dit doen hieraan afbreuk." Rector Herman Van Goethem heeft beslist om de erkenning van Sofia in te trekken en de club te schorsen tot 1 september 2019. Daardoor verliest de vereniging haar subsidies en mag ze geen activiteiten meer organiseren. "Dit was geen eenmalig incident. We hebben de club al meermaals terechtgewezen."

Stevige reputatie

In haar 58-jarige geschiedenis heeft Sofia een stevige reputatie opgebouwd qua drankmisbruik. Vorig jaar kreeg ze als eerste club ooit het verbod om zich voor te stellen aan de eerstejaars. Net als bij die andere club, Reuzegom, ging Sofia's website meteen offline. Op Facebook verscheen wel een post: "Wij betreuren de incidenten. Het komende jaar zullen we ons herbronnen, zodat de schorsing snel kan worden tenietgedaan. Maar nu gaan we verder met de hoofdorde van de dag: ons voorbereiden op de examens."