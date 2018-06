Feestvierster zit vast in nachtclub en belt politie, Michel Van den Brande komt haar bevrijden Thijs Storme

17 juni 2018

16u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 De politie van Sint-Niklaas heeft vanochtend een nogal bijzonder oproep binnengekregen. Een jonge vrouw had de hulpdiensten gebeld met de melding dat ze zat opgesloten in nachtclub Levels op de Houtbriel. Enkele patrouilles snelden ter plaatse en stelden inderdaad vast dat de nachtclub hermetisch was afgesloten.

Omdat ze de zaakvoerder niet konden bereiken, kwam diens vader, stellingbouwer Michel Van den Brande, ter plaatse om de deur te openen. Volgens de ster van The Sky is the Limit ging het om een dom misverstand. De politie zoekt nu verder uit hoe het komt dat de vrouw opgesloten was geraakt.