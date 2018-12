Feestvierders kunnen met oudejaarsnachtbiljet van De Lijn onbeperkt reizen

31 december 2018

17u47

Op oudejaarsavond en nieuwjaarsdag kunnen feestvierders bij De Lijn een ticket van 4 euro kopen waarmee ze onbeperkt kunnen reizen. Een aantal gemeentes komen tussen in de kosten waardoor een busrit gratis is. De Lijn zet 350 medewerkers medewerkers in op 140 lijnen. Sommige volgen hun vaste traject, andere bedienen een gelegenheidstraject.