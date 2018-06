Feestje in mineur: tientallen jongeren op de vuist in Oostende tijdens festival

Bart Boterman

28 juni 2018

11u50

Enkele tientallen jongeren zijn gisterenavond met elkaar op de vuist gegaan tijdens en na het jongerenfestival School is Out in het Leopoldpark in Oostende. De politie spreekt van verschillende incidenten met jongeren uit middelbare scholen uit het Brusselse en Aalst, die naar het gratis festival waren afgezakt en amok maakten met Oostendse jongeren.