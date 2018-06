Feestje in mineur: jongeren massaal op de vuist in Oostende HA

28 juni 2018

11u50

Tientallen jongeren zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Oostende tijdens 'School is Out', een evenement om het einde van het schooljaar te vieren. De politie kwam massaal ter plaatse. Er vielen geen gewonden.

Tijdens het optreden van Latifah, headliner op de affiche, ontstonden verschillende opstootjes onder de jongeren. De Nederlandse hiphopster probeerde de tieners nog te kalmeren, maar slaagde daar niet in. Tientallen jongeren gingen met elkaar op de vuist, meldt Het Nieuwsblad.

De politie kwam massaal ter plaatse en begeleidde enkele jongeren naar het station. Bij de knokpartij vielen geen gewonden. Volgens getuigen raakte wel een aantal fietsen beschadigd die bij het Leopoldpark geparkeerd stonden.

'School is Out' is een gratis evenement dat door de dienst Jeugd van de stad Oostende georganiseerd wordt in samenwerking met de dienst Sport, Jeugdraad Oostende, Jeugdhuis De Takel, VJOC De Kim, Jeugdhuis OHK, Jeugdhuis De Korre, Jac Oostende, Artkos en Habbekrats.

"Doordat het event gratis en openbaar was, zijn er ook heel wat jongeren van buiten Oostende naar de kust afgezakt. Helaas met andere bedoelingen", zegt een bron binnen de organisatie aan Het Nieuwsblad.