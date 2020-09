Feestende studenten reageren op drukte in de Gentse Overpoort: “Soms is het risico op een besmetting het nemen waard” MDG

22 september 2020

14u28 1 Om het begin van het nieuwe academiejaar te vieren, trokken studenten gisteren naar de Gentse Overpoortstraat. Beelden van grote groepen feestende studenten, veel ervan zonder mondmasker, die elkaar omhelsden en knuffelden tarten alle verbeelding. “Het is hier tof, ik ben student en ik moet niet alleen op mijn kot gaan zitten”, klinkt het.



De studentenbuurt werd gisteren overspoeld door studenten die er de startdag van het academiejaar vierden. Om 21.30 uur liep de Overpoortstraat aardig vol. Coronaproof was het allesbehalve. Om dergelijke taferelen tegen te gaan, beslisten burgemeester en politie om strenger op te treden: er komt een maximumcapaciteit van ongeveer 2.000 feestvierders, en voor wie de regels niet volgt zullen er boetes uitgeschreven worden.

Studenten trekken zich niets aan van het virus tijdens het feesten

Drinkende studenten op straat terwijl dat enkel maar mocht op terrassen. Op de vraag of de student geen schrik heeft om besmet te geraken, antwoordt ze “dat ze denkt dat iedereen dat wel heeft” maar dat ze blijft voor het plezier. “We zitten allemaal een beetje op elkaar. We zijn jong en we willen uitgaan. Het is niet coronaproof”, klinkt het. Maar aan vertrekken denken ze helemaal niet. “Het is hier tof, ik ben student en ik moet niet alleen op mijn kot gaan zitten.”

De cafébazen waren allesbehalve tevreden en hadden zich een opening na zes maanden helemaal anders voorgesteld, maar een volledige verrassing was het niet. “Dit is niet meer coronaproof, dat kunnen we niet ontkennen. Dit was te verwachten, hadden we allemaal verwacht”, zegt Tim Joiris van de Pallieter.

“Niet aarzelen om Overpoort dicht te doen”

“De studenten krijgen nog een kans, een laatste kans. Gedragen ze zich niet, dan zal ik niet aarzelen om de Overpoort dicht te doen”, reageert burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) op de situatie van gisteren. “Wie zich niet gedraagt, zal ook een boete krijgen", klinkt het.

