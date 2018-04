Feest op Kwaremont stilgelegd na vechtpartijen met dronken fans Ronny De Coster

01 april 2018

20u31 861 In de Vlaamse Ardennen heeft de politie het langs het parcours van de Ronde van Vlaanderen op dit moment behoorlijk druk met dronken bezoekers die met elkaar op de vuist gaan.

Onder meer in de publiekszone boven de Oude Kwaremont in Kluisbergen moest de politie er aan te pas komen om kemphanen uit elkaar te halen. Enkele heethoofden zijn door agenten zelfs meegenomen. Ook op de Markt in Oudenaarde waren er al incidenten.

Joost Duhamel, chef van de politiezone Vlaamse Ardennen, bevestigt dat er op verschillende plaatsen problemen zijn. “Ik heb nog geen overzicht van het aantal incidenten en kan ook zeker nog niet zeggen dat er nu meer problemen zijn dan op andere jaren. Maar het valt natuurlijk wel op dat er rond deze tijd heel wat mensen boven hun theewater geraken en dat dit voor opstootjes zorgt”, aldus Duhamel.