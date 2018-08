Federale regering terug aan de slag: "Jobs, investeringspact en veiligheid cruciaal" TTR

31 augustus 2018

13u25

Bron: Belga 0 De federale regering hield vanochtend haar eerste ministerraad na het zomerreces. Tijdens het laatste werkjaar wil de regering prioritair verder inzetten op de creatie van jobs, het aanzwengelen van investeringen en het versterken van het veiligheidsbeleid, zei premier Charles Michel vandaag na afloop.

Net voor de vakantie raakte de regering het eens over een "arbeidsdeal", een pakket maatregelen die moeten zorgen voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Ons land telt immers heel wat vacatures, maar die raken niet ingevuld. "Het probleem vormt een uitdaging, maar biedt ook opportuniteiten voor meer jobs", zei de premier. De komende weken en maanden zal het werk van de regering in het teken staan van de uitvoering van de maatregelen uit die arbeidsdeal.

Michel wil ook verdere stappen zetten in het investeringspact, het persoonlijke stokpaardje van de premier. In september komt er een rapport van het strategisch comité dat dit pact begeleidt. Het rapport is volgens de premier belangrijk om "verdere concrete resultaten te kunnen boeken".



"Veiligheid blijft ook een cruciale prioriteit", zei Michel nog. "Steun voor de politieagenten is bijzonder belangrijk". De regering zal ook ten gepaste tijde een beslissing nemen rond de vervanging van de F-16's.

De ministerraad nam vandaag een reeks beslissingen, onder meer rond windmolenparken en in de domeinen justitie en financiën.

