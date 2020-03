Federale regering raadt aan indoor evenementen met meer dan 1.000 deelnemers af te gelasten TT

10 maart 2020

15u20 0 De federale regering raadt lokale besturen met klem aan om evenementen met meer dan 1.000 deelnemers binnenshuis te verbieden. Dat heeft premier Sophie Wilmès (MR) gezegd op een persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad. Thuiswerken wordt aangeraden voor bedrijven, maar scholen moeten open kunnen blijven, aldus de premier.

Wilmès stelde een reeks nieuwe maatregelen tegen het coronavirus voor na de Nationale Veiliheidsraad van vanmiddag. Alle maatregelen zijn gebaseerd op wetenschappelijke adviezen, aldus Wilmès. Belgie blijft voorlopig in fase twee van de uitbraak, maar die moet wel versterkt worden. “Doel is nog altijd de vertraging van de verspreiding van het virus met extra maatregelen”, aldus Wilmès. “Het is belangrijk dat we in die fase blijven. Op dit moment kennen we beperkte lokale besmettingen. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk te vertragen.”

Daarom raadt de regering lokale besturen aan om evenementen met meer dan 1.000 deelnemers die zich binnen afspelen, te verbieden.

“We raden niet aan dat de scholen gesloten worden, ook niet als er een aantal gevallen zijn”, klonk het. Wel worden schoolfeesten afgeraden, net als schooluitstappen en schoolreizen van meerdere dagen. “De adviezen van Buitenlandse Zaken moeten opgevolgd worden.”

Ook werk moet blijven doorgaan. “Maar als er een mogelijkheid is om meer telewerk te doen, kan dat door de bedrijven georganiseerd worden. Alle vergaderingen die niet heel belangrijk zijn, gaan best niet door of enkel via teleconferentie. Ook vragen we bedrijven flexibiliteit om werknemers vroeger en later te laten beginnen en stoppen. Zo verspreiden we ook het gebruik van het openbaar vervoer.” Maar, er is geen probleem om het openbaar vervoer te gebruiken, benadrukte de premier.

De nieuwe maatregelen gelden voor iedereen, benadrukte Wilmès nog.

