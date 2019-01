Federale regering legt laatste hand aan 'noodwetgeving' om brexit op te vangen TT

16 januari 2019

12u44

Bron: Belga 0 De belangrijkste ministers van de federale regering leggen de laatste hand aan de nodige wetteksten die ons land moeten voorbereiden op een brexit zonder akkoord, en leggen die vrijdag een eerste keer voor aan de ministerraad. Dat heeft premier Charles Michel aangekondigd na afloop van het kernkabinet.

Concreet gaat het om maatregelen voor onder meer de douane, het voedselagentschap FAVV en de departementen economie, werk en sociale zekerheid. Die zullen de meeste gevolgen ondervinden als het Verenigd Koninkrijk eind maart zonder deal uit de Europese Unie tuimelt, klonk het.

Bij de douanediensten komen er alvast nog eens 245 werknemers bij, kondigde bevoegd minister Alexander De Croo (Open Vld) aan. Vorig jaar is beslist om 141 extra douaniers aan te werven, waarvan er 80 al in dienst zijn en een 70-tal de komende weken in dienst treedt. In totaal gaat het dus om een uitbreiding van 386 mensen. “Dat is nodig, want we gaan ervan uit dat het volume aan douanedocumenten met meer dan 40 procent zal stijgen, bijvoorbeeld op het vlak van uitvoer”, aldus De Croo.

Burgerrechten

Minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) buigt zich dan weer over de rechten van Belgische burgers in Groot-Brittannië en vice versa. Binnen de kern is afgesproken dat de rechten van Britse inwoners op vlak van sociale zekerheid, verblijf en geneeskundige verzorging gewaarborgd blijven, maar enkel als het Verenigd Koninkrijk hetzelfde doet voor Belgische onderdanen daar.

Minister van Werk en Economie Kris Peeters roept volgende week dinsdag opnieuw de High Level Brexit-groep samen, met alle belangrijke industriële en economische spelers, om de nieuwe situatie te bespreken. “We zullen alles in het werk stellen om die ‘no deal’-brexit aan te kunnen en zullen dat verder bespreken met het parlement, dat middelen kan vrijmaken. We pakken de zaken aan”, maakt hij zich sterk. De minister wil ook bekijken hoe de Belgen die in het Verenigd Koninkrijk werken en de Britse werknemers hier meer zekerheid kunnen krijgen.

Tot slot is ook minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) nauw betrokken bij de brexitvoorbereidingen. Hij wil het aantal inspecteurs bij het federaal voedselagentschap FAVV opdrijven met minimum 115, zei hij. “We zullen dat nog verder verfijnen in de komende dagen”. Tegelijkertijd zal het FAVV ook een callcenter organiseren om op vragen van bedrijven te kunnen antwoorden.

Vrijdag voor het eerst besproken

De voorbereidende wetteksten zijn af of bijna af, en worden vrijdag voor het eerst voorgelegd aan de hele ministerraad. Bedoeling is om ze te bespreken, zo snel mogelijk te finaliseren en dan in de volgende weken nog voor de Raad van State en het parlement te brengen.

De premier zal het parlement ook vragen om extra middelen vrij te maken voor de brexitmaatregelen. Omdat de regering in lopende zaken is, wordt nu gewerkt met voorlopige twaalfden. Maar middelen om de gevolgen van de brexit op te vangen, zitten daar niet in.

Tegelijkertijd wil de regering ook in Europa aan de kar trekken. Zo is ons land van plan om te lobbyen voor middelen voor de lidstaten en regio’s die het hardst getroffen zouden worden in het geval van een harde brexit, bijvoorbeeld via het Europees Globaliseringsfonds. Het gaat dan om ons land, maar ook onder meer Ierland, Denemerken en Nederland zouden daarvan kunnen profiteren, zei Michel. In het kader van de onderhandelingen over het nieuwe Europese meerjarenbudget wil ons land dan weer ijveren voor het behoud van de douanerechten. Die rechten zijn Europees vastgelegd en gaan ook naar de Europese pot, maar België mag nu 20 procent zelf houden. De Europese Commissie wil dat percentage halveren, maar “vandaag hebben we een bijkomend objectief argument om de douanerechten te behouden”, zei Michel.