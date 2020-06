Federale regering geeft vandaag langverwachte expertenadviezen in coronacrisis vrij TT

08 juni 2020

09u02

Bron: Belga 0 Eerste minister Sophie Wilmès (MR) gaat de adviezen van de GEES, de expertengroep voor de afbouw van de coronamaatregelen onder leiding van professor Erika Vlieghe, vrijgeven. Vandaag zouden vijf adviezen op de website van de Kanselarij worden gepubliceerd.

Knack berichtte vrijdag dat de commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, die zich bezighoudt met de toepassing van de wet op de openbaarheid van bestuur, zich niet kon vinden in de redenen die de overheid aanhaalde om de verschillende expertenadviezen in verband met de coronacrisis niet te publiceren.

Vrijdagavond meldde de woordvoerster van premier Wilmès, Elke Pattyn, dan dat de adviezen van de GEES, de Groep van Experts belast met de Exit Strategy, toch publiek zullen worden gemaakt. Pattyn benadrukte dat die beslissing niets te maken had met de commissie rond bestuursdocumenten. "Vorige week is al beslist om de adviezen na de Nationale Veiligheidsraad van 3 juni te publiceren", zei ze. "De premier is voorstander van maximale transparantie.”



De definitieve GEES-verslagen zullen normaal gezien vandaag op de website van de FOD Kanselarij verschijnen. Voor de publicatie heeft de premier ook het fiat van de expertengroep zelf gekregen.

“Irrelevant waar informatie vandaan komt”

De commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten sloot vorige niet uit dat uitzonderingen op de wet kunnen worden ingeroepen voor de expertenadviezen, maar zei wel dat de huidige argumentering tekortschiet. Volgens de regering kon de GEES “niet worden beschouwd als een administratieve overheid” waarop de wet op de openbaarheid van bestuur van toepassing was. Maar dat argument houdt geen steek, aldus de commissie. “Het is irrelevant waar de informatie vandaan komt, het is voldoende dat een administratieve overheid erover beschikt.”

Een ander verweer van de premier was dat het vrijgeven van de documenten “tot misvatting aanleiding kan geven”. De bevolking zou worden “overspoeld” met informatie, waardoor de situatie onbegrijpelijk zou worden. Maar, zo riposteerde de commissie, “in tijden van een zware gezondheidscrisis waarbij de fundamentele vrijheden worden ingeperkt, is er een zwaar maatschappelijk belang gediend met de openbaarmaking van die adviezen”.

Hetzelfde geldt voor de adviezen en verslagen van de andere expertengroepen. Als de overheid ze geheim wenst te houden, dan zal er veel uitvoeriger beargumenteerd moeten worden.