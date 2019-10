Federale politie wil samen met Brazilië onderzoeksteam oprichten tegen cocaïnetrafiek ttr

02 oktober 2019

16u21

Bron: belga 0 De Belgische en Braziliaanse federale politie willen een gemeenschappelijk onderzoeksteam ('Joint Investigation Team' of JIT) oprichten, om te speuren naar cocaïnebendes. Zo'n team zou bestaan uit Belgische en Braziliaanse politieagenten. De twee politiediensten zullen de oprichting van zo'n JIT bepleiten bij hun gerechtelijke autoriteiten, meldt de federale politie vandaag.

België en Brazilië willen hun samenwerking in de strijd tegen de internationale cocaïnetrafiek intensifiëren, klinkt het in een persbericht. Het hoofd van de Braziliaanse federale politie, Mauricio Leite Valeixo, bracht daarom de voorbije dagen een werkbezoek aan België. Samen met Belgische collega's trok hij naar de haven van Antwerpen. Na dat bezoek kwamen ze dus overeen om de oprichting van zo'n JIT te bepleiten.

Het werkbezoek vloeide voort uit een dienstreis van de Belgische federale politie in juni aan Colombia en Brazilië, de twee belangrijkste transitlanden voor cocaïnetrafiek via de Antwerpse haven. De Belgische en Braziliaanse federale politie hadden vorig jaar in april een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om expertise en goede praktijken uit te wisselen via studiebezoeken en stages.

Intussen is al een nieuwe ontmoeting vastgelegd, deze keer om expertise in de strijd tegen witwassen te delen. "Tot slot werd besproken hoe de Belgische en Braziliaanse diensten nauwer kunnen samenwerken in de strijd tegen milieumisdrijven, zoals de handel in bedreigde diersoorten en illegale houtsoorten", aldus de federale politie.