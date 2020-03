Federale politie waarschuwt voor valse medicijnen en andere middelen tegen het coronavirus ADN

23 maart 2020

16u15

Bron: Belga 20 Criminelen proberen goedgelovige burgers op te lichten met valse geneesmiddelen, medische hulpstukken en voedingssupplementen die zogezegd het coronavirus kunnen verhelpen of verlichten. Dat meldt de federale politie, die burgers voor die oplichtingspogingen waarschuwt.

"Door de huidige coronacrisis zitten heel wat burgers met bezorgdheden of een gevoel van angst", zegt de federale politie. "Criminelen trachten bovendien opzettelijk onrust te zaaien rond het coronavirus in ons land om consumenten online op te lichten.”

“Malafide websites verkopen bijvoorbeeld valse geneesmiddelen, medische hulpstukken en supplementen. Ze beweren dat deze producten en geneesmiddelen het virus kunnen verhelpen of minstens verlichten.” Het gaat onder meer om mondmaskers, niet-toegelaten vaccins, luchtreinigers, voedingssupplementen en essentiële oliën, waarvan de aanbieders beloven dat ze bescherming bieden tegen het coronavirus of het zelfs genezen.

Schadelijk

"De werking van deze producten is vaak niet of nog niet bewezen, en mogelijk hebben zij zelfs schadelijke neveneffecten", gaat de federale politie verder. "We roepen iedereen op om voorzichtig te zijn en medische producten enkel te kopen via een internetapotheek die erkend is door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Je vindt de lijst van erkende online apotheken op hun website.”

Eerder waarschuwde ook Europol-topvrouw Catherine De Bolle voor het verontrustende fenomeen van nagemaakte medicijnen, dat nu recent in de lift zit door de coronacrisis. Zij sprak concreet over bijvoorbeeld koortswerende middelen zoals paracetamol die dan vals blijken te zijn. “Een ander aspect is dat criminelen via e-mail producten te koop aanbieden, maar in werkelijkheid uit zijn op je privédata. Je moet zeer goed opletten met de e-mails die je krijgt”, waarschuwde ze in Knack.

Populair

Een recente studie van Het Europees Agentschap voor Intellectuele Eigendommen (EUIPO) en de Europese Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) toont aan dat geneesmiddelen op de tiende plaats staan in de lijst van meest populaire nagemaakte producten, met een totale waarde van 4,4 miljard dollar, aldus nog de federale politie.