Federale politie waarschuwt opnieuw voor valse verkeersboetes FT

12 februari 2018

16u47 0 De federale politie waarschuwt opnieuw voor valse boetes die via e-mail worden verstuurd. Daarin wordt gevraagd zo snel mogelijk een openstaand bedrag te betalen.

Al geruime tijd - ook in 2016 en vorig jaar nog - circuleren er valse e-mails waarin geschreven wordt dat u een achterstallige verkeersboete dient te betalen. Soms vermeldt de mail dat het om een 'herinnering' gaat. De berichten worden zogezegd verstuurd uit naam van de federale politie en gebruiken allen het politielogo.

De politie waarschuwt vandaag nogmaals dat de mails niet van hen komen. Wel valt het op dat de berichten steeds professioneler worden opgemaakt. "Maar ze willen alleen maar oplichten", klinkt het. "De (federale) politie verstuurt dit soort mails niet." Zo worden verkeersboetes altijd opgestuurd via de post en nooit per mail.

De eenvoudige raad die de politie u geeft: klik in geen geval op de links in de e-mails en betaal zeker niet. Ook al zien de mails er van streek tot streek soms anders uit, ze gebruiken allen dezelfde werkwijze. Zo wordt telkens voorgesteld om met een min of meer anonieme betaalmethode zoals bitcoins, 3G Payment of Ukash te betalen. Daarna krijgt u een 16-cijferige code doorgestuurd die u vervolgens nog eens moet doorsturen naar een ander e-mailadres.

Wie toch is ingegaan op de mail, wordt gevraagd zo snel mogelijk aangifte te doen. "Neem dan zeker ook alle bewijzen mee zoals rekeninguittreksels en print van de e-mail", klinkt het nog. De politie geeft nog mee om steeds waakzaam te zijn als iemand achter persoonlijke gegevens of codes vraagt via telefoon of mail.

Hoe herken je gemakkelijk een valse boete?

- Er is geen vermelding van de nummerplaat, noch de gegevens van de eigenaar van de nummerplaat.

- De exacte locatie van de overtreding wordt niet gegeven

- Het e-mailadres bevat een typfout of is compleet uit de lucht gegrepen zoals het mailadres federalebelguim@politician.com.

- Betalen kan enkel via prepaidkaarten.

Een "Tweede aanmaning" van de Federale Politie in uw mailbox gekregen vorige week? Die mail is natuurlijk fake! https://t.co/9FbmgrA7BH pic.twitter.com/cPRnMn71ji Federale Politie(@ federalepolitie) link