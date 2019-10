Federale politie nam in 2018 recordbedrag van 14 miljard euro misdaadgeld in beslag kv

06 oktober 2019

05u15

Bron: Belga 0 In 2017 nam de politie 644 miljoen euro misdaadgeld in beslag. Eén gigantisch fraudedossier, goed voor 13 miljard euro, stuwde de opbrengsten van de strijd tegen de misdaad in 2018 naar een record van 14 miljard euro. De meeste inbeslagnames gebeurden in het drugsmilieu. Dat schrijft De Zondag.

Politiewoordvoerster Sarah Frederickx is duidelijk: "Misdaad mag niet lonen, dus moeten we de misdaadbendes treffen waar het pijn doet: in hun portefeuille."

De recordsom van 14 miljard wordt grotendeels bepaald door het succes in één fraudedossier, goed voor 13 miljard euro. Die zaak moet nog voor de rechter komen.

Daarnaast werd ook het drugsmilieu zwaar getroffen. Samen met terreur en mensenhandel blijft de strijd tegen drugs een van de prioriteiten van de federale politie. Zo'n 11 procent van de volledige onderzoekscapaciteit ging vorig jaar naar de bestrijding van drugshandel en -trafiek.



Overigens is volgens Marc Vancoillie van de Centrale Dienst voor Drugs de drugsproblematiek nog nooit zo groot geweest in België, maar hij hoort hetzelfde verhaal van collega's uit andere landen. "Het probleem met die criminele drugsnetwerken is dat er voor elke verdachte die we oppakken, meteen een nieuwe klaarstaat. Ze zijn verblind door het geld."