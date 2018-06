Federale politie Halle-Vilvoorde rolt bende Roemeense ramkrakers op JM

22 juni 2018

15u51

Bron: Belga 0 De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde heeft 11 Roemenen opgepakt die verantwoordelijk zouden zijn voor een hele reeks ramkraken op grote winkels. Dat meldt het parket Halle-Vilvoorde. De bende sloeg over heel het land toe, onder meer in Lennik en Overijse. De elf verdachten zijn vrijdag voor de raadkamer verschenen en die heeft hun voorlopige hechtenis met een maand verlengd.

De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde voerde al enige tijd onderzoek naar de bende die zich gespecialiseerd had in ramkraken en zogenaamde snelkraken. Dat zijn razendsnelle inbraken waarbij met een auto de muur of etalage van de te beroven bank of winkel wordt geramd. Ze sloegen er uiteindelijk in om 11 Roemenen te arresteren die bij de incidenten betrokken zouden zijn.

Voorlopige hechtenis

De bende had het vooral gemunt op grote winkels en sloeg over zowat het hele land toen. Zo werden onder meer een tuincentrum in Lennik, een verhuurfirma van werkmateriaal in Overijse, een speciaalzaak voor de hengelsport in Steenput (Estaimpuis), en Vandenborre-filialen in Boortmeerbeek en La Louvière het slachtoffer van de inbrekers. Na de diefstallen brachten die de gestolen goederen vliegensvlug aan de man.

Eerder deze week viel de FGP Halle-Vilvoorde met steun van de speciale interventie-eenheden van de federale politie binnen op verschillende adressen in de omgeving van Charleroi. Daarbij troffen de speurders niet alleen een hoop bewijsmateriaal aan, ze konden ook en vooral 11 verdachten arresteren. Die elf, allemaal Roemeense onderdanen, werden na verhoor door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. De Brusselse raadkamer heeft vrijdag hun voorlopige hechtenis verlengd.