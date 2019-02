Federale politie geeft 25 miljoen euro uit aan tientallen luxewagens, vakbonden reageren verbolgen kg

23 februari 2019

15u51

Bron: Het Nieuwsblad, VRT 0 De federale politie koopt 49 gepantserde luxewagens ter waarde van 25 miljoen euro, gespreid over zeven jaar. Dat meldt Het Nieuwsblad. Compleet onbegrijpelijk, volgens de politievakbonden. Het geld kan veel beter besteed worden. Nu al is er amper geld voor broodnodige aankopen zoals nieuwe combi’s, klinkt het.

De komende zeven jaar zullen in totaal 49 limousines van de Mercedes S-klasse Berline geleverd worden aan de federale politie. Elk kosten ze tussen de 400.000 en 560.000 euro. De luxewagens zullen ingezet worden bij het vervoeren van buitenlandse staatshoofden. Vroeger werden zo’n wagens gehuurd, maar nu werd dus beslist om de beveiligde limousines aan te kopen.

“Geen geld voor combi’s”

De aankoop doet de wenkbrauwen fronsen bij de politievakbonden. Dat er zoveel geld wordt uitgegeven is frappant aangezien er op zo goed als elke dienst amper geld is om basismiddelen aan te kopen, zoals balpennen en computers, vertelt Joery Dehaes van ACV aan Het Nieuwsblad. “Er is voor niks nog geld. Onlangs moesten speurders uit Veurne per trein naar een huiszoeking in Brussel. Het enige voertuig waarover ze beschikten, kon niet meer op slot en dus lieten ze het in de garage.”



Dehaes klaagt ook aan dat de vakbonden niet werden ingelicht over de aankoop. Volgens de normale procedure zouden de bonden wel betrokken moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Bovendien wil de federale politie ook nu nog weinig informatie kwijt, ondanks herhaaldelijk aandringen van de vakbonden.

Wel nodig

Voor de federale politie zijn de aankopen wel degelijk nodig, aangezien ons land plaats biedt aan “verschillende Europese en internationale evenementen”, reageert woordvoerster Sarah Frederickx tegenover VRT. “De aankoop heeft inderdaad een bepaalde kostprijs. Maar er zijn dan ook specifieke veiligheidseisen aan verbonden, niet enkel voor de veiligheid van de regeringsleiders, maar ook voor die van ons eigen personeel.”