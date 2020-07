Federale politie: “Cybercriminaliteit neemt toe aan steeds sneller tempo” TTR

24 juli 2020

10u48

Bron: belga 2 Al enkele jaren zien de politiediensten een verschuiving van offline naar online criminaliteit. Die verschuiving zette zich ook vorig jaar door, maar was in 2019 meer uitgesproken dan ooit. Het aantal gevallen van informaticacriminaliteit steeg vorig jaar met bijna een derde, blijkt vandaag uit de criminaliteitsstatistieken van de federale politie voor 2019. Het totale aantal geregistreerde feiten blijft wel stabiel in vergelijking met 2018, maar diefstal en afpersing kennen wel een lichte daling.

De politie registreerde vorig jaar net geen 33.000 gevallen van informatiecriminaliteit, of 29 procent meer dan in 2018. De voorbije jaren werd in deze categorie ook al elke keer een stijging opgetekend, al was die toen minder spectaculair. Het aantal phishingfeiten steeg met 80 procent, tot ruim 2.400 feiten. Bij phishing worden gebruikersgegevens gestolen door bijvoorbeeld mensen naar een valse website te lokken.

Daarnaast zijn er ook zogenaamd klassieke misdrijven die online gepleegd worden. Er waren bijna 25.000 gevallen van internetfraude, een stijging met 28 procent. Het gaat dan om een brede categorie, van fraude bij online kopen of verkopen, vriendschapsfraude of identiteitsfraude. "We moeten dus extra blijven inzetten op 'meer blauw online'", zegt minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Hij denkt dan aan investeringen en bijkomende en gespecialiseerde opleidingen.

Evolutie

De politie ziet meerdere factoren voor die toename. Zo speelt ons leven zich steeds meer online af, maar mogelijk is er ook een toegenomen aangiftebereidheid. De Veiligheidsmonitor uit 2018 toonde aan dat slechts een vijfde van de mensen die slachtoffer werden van online oplichting hier ook aangifte van deed. Het is wachten op een volgende Veiligheidsmonitor om te zien of die bereidheid inderdaad geëvolueerd is.

Het totale aantal geregistreerde feiten blijft wel stabiel, maar op lange termijn is wel een daling op te merken. In vergelijking met 2011 gaat het om een daling met 17 procent. Deze dalende tendens wordt wereldwijd opgemerkt, en wordt de "international crime drop" genoemd. Een eenduidige verklaring is hier niet voor.

Diefstal en afpersing blijven intussen de meest voorkomende feiten, goed voor meer dan een derde van alle geregistreerde criminaliteit. Zowel de diefstallen als (pogingen tot) inbraken daalde licht. Voor de woninginbraken gaat het om een daling met 10 procent, tot 47.000 feiten, of het laagste cijfer ooit.

