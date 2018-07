Federale overheid ziet af van 21 procent btw op pro Deo TTR

30 juli 2018

08u00

Bron: Belga 0 De federale overheid ziet af van een btw-tarief van 21 procent op juridische bijstand voor mensen die zelf geen advocaat kunnen betalen (pro Deo). Dat meldt L'Avenir vandaag.

De federale overheid stelde al verschillende keren het btw-tarief uit. Het tarief zal op het einde van de rekening op nul procent blijven.

"We hebben net bevestiging gekregen van deze beslissing, die een mooie overwinning is", aldus Jean-Pierre Buyle, de voorzitter van de Orde van Franstalige en Duitstalige balies. "Dit is een moedig debat dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft gevoerd. We moeten de actie van de regering in deze materie toejuichen."



De federale overheid besliste ook een verhoging van 20 procent van de financiële waarde van het punt dat aan advocaten wordt toegekend wanneer ze dossiers in pro Deo behandelen. De waarde ligt op 75 euro. Met de verhoging waarmee de overheid instemde, komt de waarde van het punt op 90 euro.