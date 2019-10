Federale overheid vannacht in shutdown KVDS

31 oktober 2019

14u45

Bron: De Tijd 12 Binnenland De overheidsdienst Begroting blokkeert vanavond om 23.59 uur tijdelijk alle federale kredieten. Dat blijkt uit een mail aan alle overheidsdiensten die de krant De Tijd kon inkijken.

De shutdown zou duren tot de wet op de voorlopige twaalfden - de noodbegroting waar sinds de val van de federale regering om de twee maanden over gestemd wordt - door de koning is getekend en alle kredieten voor november en december in het boekhoudsysteem van de overheid zijn ingeschreven. Verwacht wordt dat de shutdown ten laatste maandag al zal worden opgeheven.

Lonen

Voor alle duidelijkheid: de overheid stopt niet met werken en ook de lonen zullen nog gewoon uitbetaald kunnen worden. Er kunnen alleen even geen transacties gebeuren die een impact kunnen hebben op de begroting, zoals het aankopen van goederen.





Sinds de val van de federale regering in december vorig jaar wordt er elke twee maanden over een noodbegroting gestemd. Normaal gezien moest dat vorige week gebeuren voor de laatste twee maanden van het jaar, maar door een wisselmeerderheid rond een noodkrediet voor de zorgsector werd dat uitgesteld. Donderdagmiddag boog de Kamer zich er opnieuw over en deze keer werden ze wél goedgekeurd.

Normaal gezien was er tijd genoeg om een shutdown te vermijden, maar omdat het vrijdag een feestdag is, neemt de overheidsdienst Begroting toch zijn voorzorgen.