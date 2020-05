Federale overheid kampt met coronabesmettingen bij medewerkers: “Thuiswerk is veiliger” Jedidja Tack

17u03 2 Uit statistische gegevens, opgevraagd door senator Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) bij de minister van Ambtenarenzaken David Clarinval (MR), blijkt dat federale overheidsdiensten met telewerk als algemene norm tijdens de coronacrisis , beter gespaard bleven van Covid-19 dan de diensten waar slechts gedeeltelijk thuiswerk werd toegestaan.

Naar aanleiding van de coronacrisis legde de overheid alle bedrijven en instellingen zoveel mogelijk thuiswerken op. Wat haar eigen diensten betreft, blijkt deze maatregel evenwel niet overal even nauwkeurig te zijn opgevolgd.

In een aantal federale overheidsdiensten (FOD’s) werden de ambtenaren voor bijna 100 procent - al dan niet deeltijds - op thuiswerk gezet. Dat was onder meer het geval voor de FOD’s Sociale Zekerheid, Buitenlandse Zaken, Economie, Werk, Volksgezondheid en de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.



In enkele andere FOD’s waren daarentegen nog heel wat ambtenaren die veelvuldig naar kantoor moesten komen. Het betreft vooral het Ministerie van Landsverdediging (64,5 procent kantoorwerk), de FOD Binnenlandse Zaken (37,8 procent kantoorwerk) en het centraal bestuur van de FOD Justitie (22,2 procent kantoorwerk).

Werd binnen bepaalde departementen wel altijd voldoende overwogen of thuiswerk strikt noodzakelijk was? Guy D’haeseleer (Vlaams Belang)

Een merkwaardige, doch geen verrassende vaststelling daarbij is dat FOD’s waarbij telewerk het meest werd toegepast doorgaans beter gespaard bleven van het coronavirus. Waar kantoorwerk nog op grotere schaal werd toegepast, was de uitval van ambtenaren door het virus aanzienlijk groter. Bij de FOD Sociale Zekerheid deed 100 procent telewerk en was 3,6 procent van de zieken besmet met Covid-19. Terwijl bij het Ministerie van Landsverdediging, met slechts 35,5 procent telewerkers, dit laatste cijfer opliep tot maar liefst 17,6 procent.

Volgens Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) kan men dan ook vraagtekens plaatsen bij de handelwijze in deze laatste FOD’s. “Ik kan aannemen dat voor een aantal kritieke functies thuiswerk niet, of niet altijd, mogelijk is”, aldus D’haeseleer. “Maar ik vraag mij toch af of binnen bepaalde departementen wel altijd voldoende zorgvuldig gehandeld is in het toepassen van thuiswerk. Waarom zijn er anders zulke grote verschillen tussen FOD’s? Ik denk dat de bevoegde ministers hun ambtenaren daarover toch een goed antwoord verschuldigd zijn, want de gevolgen voor hun gezondheid zijn niet te minimaliseren”, reageert hij tot slot.