Federale overheid dan toch niet in shutdown: “Koning gaat vanavond nog ondertekenen” KVDS HAA

31 oktober 2019

20u45

Bron: De Tijd 34 Binnenland De federale overheid gaat vannacht dan toch niet in shutdown. Koning Filip zal vanavond nog de noodbegroting ondertekenen die eerder vandaag werd goedgekeurd in de Kamer. Dat heeft minister van Begroting David Clarinval (MR) gezegd in VTM NIEUWS. De federale kredieten worden hierdoor niet geblokkeerd.

Eerder vandaag bleek uit een e-mail die de krant De Tijd kon inkijken dat de overheidsdienst Begroting vanavond om 23.59 uur tijdelijk alle federale kredieten zou blokkeren. Deze zogenoemde shutdown zou duren tot de wet op de voorlopige twaalfden door de koning is getekend, en alle kredieten voor november en december zijn ingeschreven in het boekhoudsysteem van de overheid.

De voorlopige twaalfden is de noodbegroting waar sinds de val van de federale regering om de twee maanden over gestemd wordt.



Normaal gezien was er tijd genoeg om een shutdown te vermijden, maar omdat het morgen een feestdag is, zouden tot na het weekend tijdelijk alle federale kredieten geblokkeerd worden. Er zouden dan even geen transacties kunnen gebeuren die een impact konden hebben op de begroting, zoals het aankopen van goederen.

Maar zover komt het dus niet, aldus federaal begrotingminister David Clarinval. Hij is de opvolger van Sophie Wilmès, die sinds kort interim-premier is. Volgens Clarinval zal koning Filip de noodbegroting vanavond nog op tijd ondertekenen. “Hierdoor wordt de shutdown vermeden en wordt de continuïteit van de Staat verzekerd”, klinkt het in een persbericht.

Shutdown = Fake news https://t.co/QYBi22NRDs David Clarinval(@ DavidClarinval) link