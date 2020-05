Federale overheid blijft voorlopig mondmaskers bestellen voor de zorg LH

19 mei 2020

16u22

Bron: Belga 0 De federale overheid blijft ook de komende weken nog mondmaskers en ander beschermingsmateriaal bestellen om te verdelen in ziekenhuizen en eerstelijnszorg. Dat zegt federaal minister Philippe De Backer (Open Vld), sinds de coronacrisis bevoegd voor het medisch materiaal en de testcapaciteit.

Omdat de markt van mondmaskers en ander beschermingsmateriaal tijdens de coronacrisis wereldwijd fors verstoord raakte en voorzieningen amper nog aan mondmaskers, handschoenen, schorten of alcoholgel konden raken, namen de federale en regionale overheden het heft in handen om zelf bestellingen te plaatsen en het materiaal dan te verdelen over de verschillende zorgverstrekkers.

De Vlaamse overheid is van plan om de zorginstellingen nog tot eind juni te beleveren. Daarna is het terug aan de werkgevers om beschermingsmateriaal te voorzien, antwoordde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) vorige week op vragen in het Vlaams Parlement.

De federale overheid - die prioritair de ziekenhuizen en de eerstelijnszorgverleners als huisartsen of artsen in de triageposten belevert - heeft voorlopig geen plannen in die richting, zei bevoegd minister Philippe De Backer deze middag tijdens de commissie Gezondheid in de Kamer. "Wij zullen ook de komende weken leveringen en verdelingen blijven doen, naar ziekenhuizen en mensen in de eerste lijn", klonk het.

Strategische stock

Daarnaast werkt de federale regering aan de opbouw van een strategische stock, die grote tekorten bij een eventuele tweede besmettingsgolf van het coronavirus moet vermijden. De federale overheid heeft al meer dan 300 miljoen chirurgische mondmaskers besteld, waarvan er al 40 miljoen zijn verdeeld, aldus De Backer nog.

