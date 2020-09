Federale ombudsman wil vereenvoudigde belastingaangifte hervormen IB

28 september 2020

04u42

Bron: Belga 0 De federale ombudsman David Baele geeft de fiscus een onvoldoende voor het voorstel van vereenvoudigde belastingaangifte. De bijna vier miljoen Belgen die zo'n voorstel ontvangen, lopen te vaak fiscaal voordeel mis omdat het systeem te complex is en de belastingplichtige te weinig informatie krijgt. In sommige gevallen gaat het zelfs om duizenden euro's. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

Veel burgers begrijpen de complexe regels van de belastingberekening niet en hebben hulp nodig bij het invullen van hun aangifte en om na te gaan of hun voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA) correct is. Dat is de conclusie van kersvers federaal ombudsman David Baele. Hij overhandigt zijn rapport vandaag aan het federaal parlement.

Dit jaar kregen al 3.920.000 burgers, of 59 procent van alle belastingplichtigen, zo'n voorstel van vereenvoudigde aangifte. Het doelpubliek is dus enorm uitgebreid, de aangiften worden steeds complexer en zo sluipen er ook meer fouten in. In totaal 364.088 belastingplichtigen toonden in 2019 onvolledigheden of fouten aan.

De ombudsman voegt ook twaalf aan­bevelingen aan het rapport toe. "Die moeten voor meer trans­parantie en duidelijkheid zorgen zodat de burger de fiscale voordelen krijgt waar hij recht op heeft, bijvoorbeeld door een hypothecaire lening."

De FOD Financiën betwist het rapport niet en belooft werk te maken van de aanbevelingen.