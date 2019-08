Federale informateurs roepen zeven partijvoorzitters vanavond voor tweede keer samen Redactie

28 augustus 2019

06u00

Bron: De Standaard, VRT 7 Voor het eerst sinds het rondetafelgesprek eind juli zitten zeven federale partijvoorzitters vanavond opnieuw rond één en dezelfde tafel. Volgens De Standaard leggen de informateurs hun ontwerpnota op tafel en zal ook de begroting ter discussie komen. Aanwezig zullen N-VA, PS, MR, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen zijn.

Eind juli slaagden informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) er voor het eerst sinds de verkiezingen in om de PS en N-VA fysiek in dezelfde ruimte te krijgen. Veel leverde dat rondetafelgesprek, met ook nog CD&V, Open Vld, Groen, sp.a en MR toen niet op. Het is ook maar de vraag of er sindsdien enige vooruitgang is geboekt. Veel waarnemers zijn pessimistisch, al zouden er wel een aantal contacten en aparte vergaderingen zijn geweest.

Vanavond komen dezelfde zeven partijen een tweede keer bij elkaar. De informateurs zouden er hun afgewerkte nota voorleggen en ook de begroting zou ter sprake komen. Opnieuw zal Ecolo er vandaag niet bij zijn, terwijl Groen wel aanwezig zal zijn. Ecolo wilde bij de vorige vergadering niet aanwezig zijn, en is dit keer daarom niet meer uitgenodigd.

Het is nog onduidelijk of ook Reynders vanavond aanwezig zal zijn. Hij wordt vandaag en morgen ook verwacht op de informele raad van de Europese ministers van Defensie in het Finse Helsinki.

De informatieopdracht van Vande Lanotte en Reynders loopt zo stilaan op haar einde. Op 9 september moeten ze hun eindverslag voorleggen aan de koning.