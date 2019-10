Federale informateurs leggen eindrapport voor aan koning: N-VA en PS aan zet? SPS MAC

06 oktober 2019

19u17

Bron: Belga 1 De federale informateurs, Johan Vande Lanotte en Didier Reynders, maken morgen om 16.30 uur hun eindverslag over aan koning Filip tijdens een audiëntie. Nadien zou een persconferentie volgen. Begin september hadden Reynders (MR) en Vande Lanotte (sp.a) verklaard dat ze aan het einde van hun opdracht begin oktober een formatievoorstel zouden kunnen doen.

Wellicht stuurt de koning straks een N-VA’er en een PS’er het veld in. De onderhandelingen kunnen dan echt beginnen. Sinds 26 mei is niet veel vooruitgang geboekt. Via een aantal rondetafelgesprekken zijn Vande Lanotte en Reynders tot het besluit gekomen dat de meeste partijen eerst paars-geel een kans willen geven - een federale coalitie met N-VA en PS, de grootste partijen aan weerskanten van de taalgrens.

Of onderhandelingen tussen N-VA en PS iets zullen opleveren, blijft onzeker. Bij de N-VA heerst argwaan over de bedoelingen van de PS. De meeste N-VA’ers gaan ervan uit dat de socialisten eigenlijk azen op een paars-groene coalitie op het federale niveau. Het is tegelijk de vraag of de N-VA wel geïnteresseerd is in regeringsdeelname met de PS. Dat zal moeilijk verteerbaar zijn voor de achterban.

De N-VA wil het confederalisme op de tafel leggen indien ze met de PS zouden onderhandelen. Paul Magnette, de gedoodverfde kandidaat om PS-voorzitter te worden, herhaalde vrijdag nog dat ondanks herhaalde contacten “we nog nergens staan en over niets akkoord zijn”.

Hoewel ze bij de start van hun informatie-opdracht acht partijen hadden uitgenodigd, wordt nu nog met zes gewerkt: N-VA, PS, MR, Open Vld, CD&V en sp.a.