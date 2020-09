Federale formatiegesprekken worden toch voortgezet na misnoegde reactie van CD&V-voorzitter Coens HR SPS FME

07 september 2020

16u04

Bron: Belga 210 Preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau zaten deze namiddag samen met CD&V-voorzitter Joachim Coens. Die laatste was er niet van overtuigd dat de vierseizoenscoalitie kan slagen. Het project staat “op dit moment” onder druk, zei hij vanochtend bij aankomst op het partijbureau bij CD&V. Het geschil werd bijgelegd en de federale formatiegesprekken worden dan toch voortgezet, zo blijkt na een gesprek tussen de twee preformateurs en Coens. Vanavond komen de voorzitters van alle Vivaldi-partijen nog samen.



Onder impuls van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert beslisten de liberale, socialistische en groene families aangevuld met CD&V eind vorige week om over te gaan tot preformatiegesprekken over een nieuwe federale regering. Lachaert leidt die dans nu samen met collega-preformateur en sp.a-voorzitter Conner Rousseau.



Verschillende partijkopstukken lieten zich al positief uit over de slaagkansen van de vierseizoenscoalitie, maar CD&V-voorzitter Joachim Coens lijkt nu toch op de rem te staan. Het project staat “op dit moment” onder druk, zei hij bij zijn aankomst op het CD&V-partijbestuur.

Volgens Coens zijn er vorige week “duidelijke afspraken gemaakt over een aantal thema's” en over een manier om die op te lossen, en ziet het er voorlopig niet naar uit dat die afspraken worden nagekomen. “Ik ben wat dit betreft bijzonder ontstemd”, zei hij.

Abortuswet

Waarover de CD&V-voorzitter het precies had, is niet duidelijk. Hij wilde dat ook achteraf niet verduidelijken. “Ik heb contact opgenomen met de preformateurs en ik zal eerst met hen een gesprek hebben”, klonk het tijdens een korte verklaring voor de aanwezige pers. Of Coens de stekker uit de onderhandelingen wilde trekken, is een vraagteken. “Laat ons die woorden niet gebruiken”, antwoordde hij op die vraag. Over de inhoud van het partijbureau wilde Coens enkel kwijt dat het een “heel goed partijbestuur” was en dat “de actuele situatie is toegelicht”. “Ik denk dat dat belangrijk was”, aldus Coens.

Waar de kink in de kabel precies zat is niet duidelijk, maar de mogelijke versoepeling van de abortuswet en een staatshervorming zijn in elk geval gevoelige punten voor de christendemocraten. Over de casting van de toekomstige premier zou het alvast niet gaan. “Het gaat over inhoud”, zei Coens voor hij vanochtend binnenging in de vergaderzaal.

Na de vergadering met Coens willen de twee preformateurs nog samenzitten met de voorzitters van alle zeven partijen. Voordien moeten hun technici - de zogenaamde sherpa’s - wel nog vergaderen. Daardoor is het nog niet zeker dat de plenaire vergadering deze avond plaatsvindt, het kan ook morgen zijn.

